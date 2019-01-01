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Митрополит з Волині поскаржився російському телеканалу на утиски УПЦ МП. ВІДЕО

Митрополит з Волині поскаржився російському телеканалу на утиски УПЦ МП. ВІДЕО
Митрополит Рівненський і Острозький УПЦ МП Варфоломій вчора, 31 січня, засвітився у випуску новин телеканалу «Россия1».

Він прибув на урочистий з`їзд з нагоди 10-ої річниці інтронізації патріарха РПЦ Кирила, який відбувався у Кремлівському палаці, – передає ЧаРівне.

Зі сцени виступав президент РФ Володимир Путін.

У кулуарах палацу митрополит з Рівненщини розповідав російському кореспонденту про «утиски» УПЦ МП.

«На нас тиснуть, але ми боремось», - скаржився Варфоломій. Зі свого боку російські журналісти об`єднання церков в Україні називають «трагедією».

Коментар Варфоломія - з 5 хв.

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Теги: митрополит, Варфоломій, телебачення, Россия1, УПЦ МП
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