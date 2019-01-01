Митрополит з Волині поскаржився російському телеканалу на утиски УПЦ МП. ВІДЕО

Варфоломій вчора, 31 січня, засвітився у випуску новин телеканалу «Россия1».



Він прибув на урочистий з`їзд з нагоди 10-ої річниці інтронізації патріарха РПЦ Кирила, який відбувався у Кремлівському палаці, – передає



Зі сцени виступав президент РФ Володимир Путін.



У кулуарах палацу митрополит з Рівненщини розповідав російському кореспонденту про «утиски» УПЦ МП.



«На нас тиснуть, але ми боремось», - скаржився Варфоломій. Зі свого боку російські журналісти об`єднання церков в Україні називають «трагедією».



Коментар Варфоломія - з 5 хв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Рівненський і Острозький УПЦ МПвчора, 31 січня, засвітився у випуску новин телеканалу «Россия1».Він прибув на урочистий з`їзд з нагоди 10-ої річниці інтронізації патріарха РПЦ, який відбувався у Кремлівському палаці, – передає ЧаРівне Зі сцени виступав президент РФУ кулуарах палацу митрополит з Рівненщини розповідав російському кореспонденту про «утиски» УПЦ МП.«На нас тиснуть, але ми боремось», - скаржився Варфоломій. Зі свого боку російські журналісти об`єднання церков в Україні називають «трагедією».Коментар Варфоломія - з 5 хв.

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