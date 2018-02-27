Харківський бабак Тимко напророкував пізню весну





На біостанції Каразінського університету в селі Гайдари Зміївського району розбудили бабака Тимка ІІІ, який передбачає погоду, - пише



В цьому році бабак не побачив своєї тіні, що говорить про те, що весна буде пізньою.



"У березні очікуються заморозки, а весна настане у квітні", — так витлумачила передбачення Тимка ІІІ нова "берегиня бабака" Надія Токарська.



Тимко ІІІ передбачав погоду вдруге. У 2018-му він напророкував ранню весну, а також те, що життя на Марсі є.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні в селі Гайдари похмура погода, і Тимко ІІІ не побачив свою тінь, коли виліз з нори.На біостанції Каразінського університету в селі Гайдари Зміївського району розбудили бабака Тимка ІІІ, який передбачає погоду, - пише УНІАН В цьому році бабак не побачив своєї тіні, що говорить про те, що весна буде пізньою."У березні очікуються заморозки, а весна настане у квітні", — так витлумачила передбачення Тимка ІІІ нова "берегиня бабака"Тимко ІІІ передбачав погоду вдруге. У 2018-му він напророкував ранню весну, а також те, що життя на Марсі є.

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