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Харківський бабак Тимко напророкував пізню весну

Харківський бабак Тимко напророкував пізню весну
Сьогодні в селі Гайдари похмура погода, і Тимко ІІІ не побачив свою тінь, коли виліз з нори.

На біостанції Каразінського університету в селі Гайдари Зміївського району розбудили бабака Тимка ІІІ, який передбачає погоду, - пише УНІАН.

В цьому році бабак не побачив своєї тіні, що говорить про те, що весна буде пізньою.

"У березні очікуються заморозки, а весна настане у квітні", — так витлумачила передбачення Тимка ІІІ нова "берегиня бабака" Надія Токарська.

Тимко ІІІ передбачав погоду вдруге. У 2018-му він напророкував ранню весну, а також те, що життя на Марсі є.

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Теги: бабак, весна, прогноз
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