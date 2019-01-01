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Сьогодні відбудеться інтронізація предстоятеля ПЦУ — митрополита Епіфанія

Сьогодні відбудеться інтронізація предстоятеля ПЦУ — митрополита Епіфанія
Сьогодні у столичному соборі Святої Софії відбудеться церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, одразу ж після пройде перше засідання Священного Синоду Православної церкви України (ПЦУ).

У коментарі журналістам минулого місяця Епіфаній зазначив: “Ми готуємося до інтронізації. 3 лютого відбудеться інтронізація у Святій Софії Київській. Потому відбудеться перше засідання Священного Синоду, де вже будуть остаточно узгоджені, затверджені та призначені відповідні посади або синодальні управління, які діятимуть в подальшому для розвитку нашої єдиної помісної православної церкви”, - пише УНН.

Сама інтронізація — публічне богослужіння, під час якого відбувається зведення предстоятеля церкви на його кафедру. Згідно з процедурою, зведення на престол відбувається під час літургії з одяганням новообраного ієрарха в богослужбовий одяг, який відповідає сану.

Як повідомляв Епіфаній, очікується, що на інтронізації буде присутній почесний партіарх Філарет, делегація Вселенського патріархату, а також делегації з УПЦ Канади, УПЦ в Америці, представники зі святої гори Афон.

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Теги: Епіфаній, ПЦУ, церква
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