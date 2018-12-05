«Від безвихідної ситуації»: у Луцьку молодий чоловік намагався вкоротити собі віку. ФОТО





Сьогодні вдень патрульні отримали повідомлення з вулиці Потебні про спробу самогубства. За словами матері, син порізав собі вени, живіт, інші органи.



На місці події виявили 19-річного хлопця, який завдав собі порізів, однак був при свідомості. Він також встиг залишити записку, що вирішив покінчити з життям «від безвихідної ситуації».



Чоловіка доставили спочатку на огляд до міської лікарні, а далі перевезли у психіатричну лікарню.



Інспектори встановили також, що у 2015 році він був засуджений на 5 років за умисне тяжке тілесне ушкодження, однак вийшов на волю у листопаді 2018 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіка, який намагався вкоротити собі віку, доставили до медзакладу, - інформує прес-служба патрульної поліції Волині.Сьогодні вдень патрульні отримали повідомлення з вулиці Потебні про спробу самогубства. За словами матері, син порізав собі вени, живіт, інші органи.На місці події виявили 19-річного хлопця, який завдав собі порізів, однак був при свідомості. Він також встиг залишити записку, що вирішив покінчити з життям «від безвихідної ситуації».Чоловіка доставили спочатку на огляд до міської лікарні, а далі перевезли у психіатричну лікарню.Інспектори встановили також, що у 2015 році він був засуджений на 5 років за умисне тяжке тілесне ушкодження, однак вийшов на волю у листопаді 2018 року.

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