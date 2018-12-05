Чоловік кинувся під пасажирський потяг «Ковель-Новоолексіївка»





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Поліцейські на місці події встановили, що поблизу ринку у Рівному 34-річний рівнянин кинувся під пасажирський потяг «Ковель-Новоолексіївка» та від отриманих травм загинув. У кишені верхнього одягу слідчі виявили записку, утім її зміст не розголошується, аби не зашкодити досудовому розслідуванню.



За фактом загибелі людини розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До поліції сьогодні, третього лютого, близько 14 години надійшло повідомлення, що на вулиці Здолбунівська чоловік потрапив під потяг.Повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області Поліцейські на місці події встановили, що поблизу ринку у Рівному 34-річний рівнянин кинувся під пасажирський потяг «Ковель-Новоолексіївка» та від отриманих травм загинув. У кишені верхнього одягу слідчі виявили записку, утім її зміст не розголошується, аби не зашкодити досудовому розслідуванню.За фактом загибелі людини розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

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