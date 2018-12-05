Чоловік кинувся під пасажирський потяг «Ковель-Новоолексіївка»
Сьогодні, 22:36
До поліції сьогодні, третього лютого, близько 14 години надійшло повідомлення, що на вулиці Здолбунівська чоловік потрапив під потяг.
Повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські на місці події встановили, що поблизу ринку у Рівному 34-річний рівнянин кинувся під пасажирський потяг «Ковель-Новоолексіївка» та від отриманих травм загинув. У кишені верхнього одягу слідчі виявили записку, утім її зміст не розголошується, аби не зашкодити досудовому розслідуванню.
За фактом загибелі людини розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
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Повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські на місці події встановили, що поблизу ринку у Рівному 34-річний рівнянин кинувся під пасажирський потяг «Ковель-Новоолексіївка» та від отриманих травм загинув. У кишені верхнього одягу слідчі виявили записку, утім її зміст не розголошується, аби не зашкодити досудовому розслідуванню.
За фактом загибелі людини розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
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