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«Рогатого» музею на колесах у Луцьку не буде, бо нема грошей, – мерія

«Рогатого» музею на колесах у Луцьку не буде, бо нема грошей, – мерія
У луцькій мерії відповіли на петицію, в якій з найстарішого тролейбуса міста пропонували зробити музей на колесах.

Нагадаємо, про раніше це у Єдиній системі місцевих петицій написав Юрій Ліснічук.

"У Луцьку в неробочому стані знаходиться унікальний тролейбус моделі "ЗиУ-682В", борт 62, 1978р.в. Це найстаріший лінійний тролейбус в місті та один з найстаріших в Україні. Є першим представником цієї моделі в Луцьку, брав участь у відкритті багатьох нових тролейбусних ліній. У багатьох європейських містах є транспортні музеї з ходовими екземплярами. Луцький тролейбус 115 поповнив такий музей у м.Гдиня, Польша", - повідомив чоловік.

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За словами автора петиції, варто зберегти та відновити тролейбус 62, в салоні розмістити історичні матеріали та проводити екскурсійні поїздки містом.

"Шанувальники електротранспорту з інших міст готові допомогти у відновленні цього тролейбуса", - йшлося у повідомленні.

Що відповіла мерія

У Луцькраді зазначили, що вартість капітального ремонту тролейбуса потребуватиме значних матеріальних затрат, а "термін експлуатації відремонтованого тролейбуса значно коротший від нового, не враховуючи естетичні, екологічні та економічні переваги нового рухомого складу".

"Відновлення даного тролейбуса є економічно недоцільним, тролейбус підлягає списанню. Висновок про непридатність тролейбуса до експлуатації: акт висновок №1 технічного стану тролейбусів від 06.11.2018", - відповіли місцеві владці.

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Теги: тролейбуси, Луцьк, гроші, музей
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