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У Луцьку шахрай видурив у пенсіонерки 10 тисяч гривень

У Луцьку шахрай видурив у пенсіонерки 10 тисяч гривень
Шахрав ошукав лучанку на велику суму.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Зранку 5 лютого патрульні отримали повідомлення про шахрайство.

Заявниця повідомила, що до її свекрухи, яка проживає на вулиці Потебні, уночі зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що онук нібито потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. Особа повідомила 78-річній пенсіонерці, що необхідні кошти, аби «залагодити справу».

Буквально за півгодини чоловік приїхав до жінки та забрав у неї 10 тисяч гривень. Також цікавився, чи є вдома золото.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

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Теги: шахрай, Луцьк, Потебні, пенсіонер
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