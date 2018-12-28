У Луцьку шахрай видурив у пенсіонерки 10 тисяч гривень
Сьогодні, 11:03
Шахрав ошукав лучанку на велику суму.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Зранку 5 лютого патрульні отримали повідомлення про шахрайство.
Заявниця повідомила, що до її свекрухи, яка проживає на вулиці Потебні, уночі зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що онук нібито потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. Особа повідомила 78-річній пенсіонерці, що необхідні кошти, аби «залагодити справу».
Буквально за півгодини чоловік приїхав до жінки та забрав у неї 10 тисяч гривень. Також цікавився, чи є вдома золото.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Зранку 5 лютого патрульні отримали повідомлення про шахрайство.
Заявниця повідомила, що до її свекрухи, яка проживає на вулиці Потебні, уночі зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що онук нібито потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. Особа повідомила 78-річній пенсіонерці, що необхідні кошти, аби «залагодити справу».
Буквально за півгодини чоловік приїхав до жінки та забрав у неї 10 тисяч гривень. Також цікавився, чи є вдома золото.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У волинянина вдома під диваном поліція знайшла набої
Сьогодні, 11:13
У Луцьку через замикання електромережі горіла квартира
Сьогодні, 11:11
У Луцьку шахрай видурив у пенсіонерки 10 тисяч гривень
Сьогодні, 11:03
У Луцьку на проспекті Соборності горіла 2-кімнатна квартира
Сьогодні, 10:43