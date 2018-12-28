У Луцьку шахрай видурив у пенсіонерки 10 тисяч гривень

Шахрав ошукав лучанку на велику суму.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Зранку 5 лютого патрульні отримали повідомлення про шахрайство.Заявниця повідомила, що до її свекрухи, яка проживає на вулиці Потебні, уночі зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що онук нібито потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. Особа повідомила 78-річній пенсіонерці, що необхідні кошти, аби «залагодити справу».Буквально за півгодини чоловік приїхав до жінки та забрав у неї 10 тисяч гривень. Також цікавився, чи є вдома золото.На місці події працювала слідчо-оперативна група.