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У волинянина вдома під диваном поліція знайшла набої

У волинянина вдома під диваном поліція знайшла набої
У Володимир-Волинському районі поліція вилучила у 26-річного волинянина набої.

Боєприпаси виявили під час проведення слідчого експерименту в рамках кримінального провадження. Набої зберігалися під диваном у будинку в селі Стенжаричі, де тимчасово проживав підозрюваний, - пише ГУНП у Волинській області.

Їх вилучили та направили на дослідження.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження із бойовими припасами. Волинянин уже перебуває під вартою.






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Теги: набої, поліція, волинянин
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