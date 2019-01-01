У волинянина вдома під диваном поліція знайшла набої





Боєприпаси виявили під час проведення слідчого експерименту в рамках кримінального провадження. Набої зберігалися під диваном у будинку в селі Стенжаричі, де тимчасово проживав підозрюваний, - пише ГУНП у Волинській області.



Їх вилучили та направили на дослідження.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження із бойовими припасами. Волинянин уже перебуває під вартою.













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