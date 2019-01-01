У волинянина вдома під диваном поліція знайшла набої
Сьогодні, 11:13
У Володимир-Волинському районі поліція вилучила у 26-річного волинянина набої.
Боєприпаси виявили під час проведення слідчого експерименту в рамках кримінального провадження. Набої зберігалися під диваном у будинку в селі Стенжаричі, де тимчасово проживав підозрюваний, - пише ГУНП у Волинській області.
Їх вилучили та направили на дослідження.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження із бойовими припасами. Волинянин уже перебуває під вартою.
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Боєприпаси виявили під час проведення слідчого експерименту в рамках кримінального провадження. Набої зберігалися під диваном у будинку в селі Стенжаричі, де тимчасово проживав підозрюваний, - пише ГУНП у Волинській області.
Їх вилучили та направили на дослідження.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження із бойовими припасами. Волинянин уже перебуває під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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