У волинянина вилучили сурогатного алкоголю на майже 1 мільйон гривень

На Волині у жителя Луцького району вилучили фальсифікованого алкоголю вартістю майже 1 мільйон гривень.Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.З'ясувалось, що чоловік в одному з господарських приміщень власного обійстя незаконно зберігав значну партію готової горілчаної продукції та рідини з характерним запахом спирту.Внаслідок проведення огляду вилучили 12 бочок рідини з характерним запахом спирту, а це орієнтовно 2400 літрів, а також понад 400 пляшок та 15 упаковок типу "bag-in-box" фальсифікованих алкогольних напої. Орієнтовна вартість вилученого підакцизу становить близько 1 мільйона гривень.Правоохоронці припускають, що вказана партія фальсифікату ймовірно призначалася для подальшої реалізації на території Волинської області.Наразі слідство триває. Встановлюють осіб, причетних до незаконного зберігання підакцизних товарів.