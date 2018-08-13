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У волинянина вилучили сурогатного алкоголю на майже 1 мільйон гривень

У волинянина вилучили сурогатного алкоголю на майже 1 мільйон гривень
На Волині у жителя Луцького району вилучили фальсифікованого алкоголю вартістю майже 1 мільйон гривень.

Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.

З'ясувалось, що чоловік в одному з господарських приміщень власного обійстя незаконно зберігав значну партію готової горілчаної продукції та рідини з характерним запахом спирту.

Внаслідок проведення огляду вилучили 12 бочок рідини з характерним запахом спирту, а це орієнтовно 2400 літрів, а також понад 400 пляшок та 15 упаковок типу "bag-in-box" фальсифікованих алкогольних напої. Орієнтовна вартість вилученого підакцизу становить близько 1 мільйона гривень.

Правоохоронці припускають, що вказана партія фальсифікату ймовірно призначалася для подальшої реалізації на території Волинської області.

Наразі слідство триває. Встановлюють осіб, причетних до незаконного зберігання підакцизних товарів.


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Теги: фальсифікат, алкоголь
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