У волинянина вилучили сурогатного алкоголю на майже 1 мільйон гривень
Сьогодні, 16:13
На Волині у жителя Луцького району вилучили фальсифікованого алкоголю вартістю майже 1 мільйон гривень.
Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
З'ясувалось, що чоловік в одному з господарських приміщень власного обійстя незаконно зберігав значну партію готової горілчаної продукції та рідини з характерним запахом спирту.
Внаслідок проведення огляду вилучили 12 бочок рідини з характерним запахом спирту, а це орієнтовно 2400 літрів, а також понад 400 пляшок та 15 упаковок типу "bag-in-box" фальсифікованих алкогольних напої. Орієнтовна вартість вилученого підакцизу становить близько 1 мільйона гривень.
Правоохоронці припускають, що вказана партія фальсифікату ймовірно призначалася для подальшої реалізації на території Волинської області.
Наразі слідство триває. Встановлюють осіб, причетних до незаконного зберігання підакцизних товарів.
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Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
З'ясувалось, що чоловік в одному з господарських приміщень власного обійстя незаконно зберігав значну партію готової горілчаної продукції та рідини з характерним запахом спирту.
Внаслідок проведення огляду вилучили 12 бочок рідини з характерним запахом спирту, а це орієнтовно 2400 літрів, а також понад 400 пляшок та 15 упаковок типу "bag-in-box" фальсифікованих алкогольних напої. Орієнтовна вартість вилученого підакцизу становить близько 1 мільйона гривень.
Правоохоронці припускають, що вказана партія фальсифікату ймовірно призначалася для подальшої реалізації на території Волинської області.
Наразі слідство триває. Встановлюють осіб, причетних до незаконного зберігання підакцизних товарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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