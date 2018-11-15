вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині все більше ромів роблять собі паспорти

На Волині все більше ромів роблять собі паспорти
Питання документування ромів обговорили під час круглого столу на Волині.

Рада Європи та Європейський союз приділяють значну увагу питанням захисту прав і свобод національних меншин, зокрема, інтеграції в суспільне життя ромської національної меншини, - про це повідомили у Міграційній службі Волині.

З метою створення належних умов для захисту та інтеграцію в українське суспільство ромської національної меншини, забезпечення рівних можливостей для її участі у соціально-економічному та культурному житті держави схвалили «Стратегію захисту та інтеграції цієї категорії громадян на період до 2020 року».

Одним з основних завдань з реалізації стратегії є сприяння в отриманні ромами, які на законних підставах перебувають на території України, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство.

Саме питання документування представників даної національної меншини обговорили під час робочої зустрічі у Луцьку. На захід до Управління ДМС в області завітали громадська організація «Тенере Рома» та регіональний координатор взаємодії з громадскістю Уповноваженого Верхової Ради України з прав людини у Волинській області.

"Під час зустрічі керівники міграційної служби розповіли про питання, які виникають під час документування ромів паспотами нового зразка у формі ID-карти, та відмітили позитивну тенденцію, щодо збільшення звернень для виготовлення документів", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: роми, Волинь, документи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у пожежі загинула бабуся
Сьогодні, 11:34
Нардеп Ігор Лапін просить призначити Супрун міністром охорони здоров’я
Сьогодні, 11:18
На Волині все більше ромів роблять собі паспорти
Сьогодні, 11:15
У Ківерцях на деяких вулицях відключили воду
Сьогодні, 11:07
На Волині спіймали серійного злодія
Сьогодні, 11:01
Схожі новини
На Волині затримали авто з підробленим техпаспортом На Волині затримали авто з підробленим техпаспортом
15 листопад, 2018, 13:09
Через «Ягодин» чоловік хотів провезти причіп з підробленими документами Через «Ягодин» чоловік хотів провезти причіп з підробленими документами
03 вересень, 2018, 11:52
У центрі Ківерець роми палять сміття. ВІДЕО У центрі Ківерець роми палять сміття. ВІДЕО
08 серпень, 2018, 13:34
«Чому для мене є закони і мораль, для них - нема?», - лучанка про ромів «Чому для мене є закони і мораль, для них - нема?», - лучанка про ромів
01 липень, 2018, 08:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцької виховательки вщент згорів куплений в кредит будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:25
 0
Супрун уперше прокоментувала рішення суду щодо її відсторонення
Сьогодні, 12:20
 0
Медреформа на Волині: які райони стали лідерами з підписання декларацій
Сьогодні, 12:02
 0
У Луцьку «Ring Cafe» запрошує на безкоштовні шоти*
Сьогодні, 11:48
 0
На Волині зайнялися два житлові будинки
Сьогодні, 11:48
 0
Медіа
відео
1/8