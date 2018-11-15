На Волині все більше ромів роблять собі паспорти
Сьогодні, 11:15
Питання документування ромів обговорили під час круглого столу на Волині.
Рада Європи та Європейський союз приділяють значну увагу питанням захисту прав і свобод національних меншин, зокрема, інтеграції в суспільне життя ромської національної меншини, - про це повідомили у Міграційній службі Волині.
З метою створення належних умов для захисту та інтеграцію в українське суспільство ромської національної меншини, забезпечення рівних можливостей для її участі у соціально-економічному та культурному житті держави схвалили «Стратегію захисту та інтеграції цієї категорії громадян на період до 2020 року».
Одним з основних завдань з реалізації стратегії є сприяння в отриманні ромами, які на законних підставах перебувають на території України, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство.
Саме питання документування представників даної національної меншини обговорили під час робочої зустрічі у Луцьку. На захід до Управління ДМС в області завітали громадська організація «Тенере Рома» та регіональний координатор взаємодії з громадскістю Уповноваженого Верхової Ради України з прав людини у Волинській області.
"Під час зустрічі керівники міграційної служби розповіли про питання, які виникають під час документування ромів паспотами нового зразка у формі ID-карти, та відмітили позитивну тенденцію, щодо збільшення звернень для виготовлення документів", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Рада Європи та Європейський союз приділяють значну увагу питанням захисту прав і свобод національних меншин, зокрема, інтеграції в суспільне життя ромської національної меншини, - про це повідомили у Міграційній службі Волині.
З метою створення належних умов для захисту та інтеграцію в українське суспільство ромської національної меншини, забезпечення рівних можливостей для її участі у соціально-економічному та культурному житті держави схвалили «Стратегію захисту та інтеграції цієї категорії громадян на період до 2020 року».
Одним з основних завдань з реалізації стратегії є сприяння в отриманні ромами, які на законних підставах перебувають на території України, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство.
Саме питання документування представників даної національної меншини обговорили під час робочої зустрічі у Луцьку. На захід до Управління ДМС в області завітали громадська організація «Тенере Рома» та регіональний координатор взаємодії з громадскістю Уповноваженого Верхової Ради України з прав людини у Волинській області.
"Під час зустрічі керівники міграційної служби розповіли про питання, які виникають під час документування ромів паспотами нового зразка у формі ID-карти, та відмітили позитивну тенденцію, щодо збільшення звернень для виготовлення документів", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині у пожежі загинула бабуся
Сьогодні, 11:34
На Волині все більше ромів роблять собі паспорти
Сьогодні, 11:15
У Ківерцях на деяких вулицях відключили воду
Сьогодні, 11:07
На Волині спіймали серійного злодія
Сьогодні, 11:01