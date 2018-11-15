На Волині все більше ромів роблять собі паспорти

Питання документування ромів обговорили під час круглого столу на Волині.Рада Європи та Європейський союз приділяють значну увагу питанням захисту прав і свобод національних меншин, зокрема, інтеграції в суспільне життя ромської національної меншини, - про це повідомили у Міграційній службі Волині.З метою створення належних умов для захисту та інтеграцію в українське суспільство ромської національної меншини, забезпечення рівних можливостей для її участі у соціально-економічному та культурному житті держави схвалили «Стратегію захисту та інтеграції цієї категорії громадян на період до 2020 року».Одним з основних завдань з реалізації стратегії є сприяння в отриманні ромами, які на законних підставах перебувають на території України, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство.Саме питання документування представників даної національної меншини обговорили під час робочої зустрічі у Луцьку. На захід до Управління ДМС в області завітали громадська організація «Тенере Рома» та регіональний координатор взаємодії з громадскістю Уповноваженого Верхової Ради України з прав людини у Волинській області."Під час зустрічі керівники міграційної служби розповіли про питання, які виникають під час документування ромів паспотами нового зразка у формі ID-карти, та відмітили позитивну тенденцію, щодо збільшення звернень для виготовлення документів", - йдеться у повідомленні.