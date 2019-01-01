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Чоловік намагався скоїти самогубство в мерії Кривого Рогу

Чоловік намагався скоїти самогубство в мерії Кривого Рогу
У Кривому Розі (Дніпропетровська область) чоловік намагався накласти на себе руки в будівлі мерії.

Про це в середу, 6 лютого, повідомляє Корреспондент з посиланням на місцеве видання Dnepr24.com.ua.

Зокрема, зазначено, що чоловік намагався порізати собі вени, а причиною спроби самогубства став штраф. Як пояснив сам чоловік, недавно у нього арештували всі рахунки і призначили штраф. Після цього він вирушив домагатися прийому у чиновників.

Як зазначається, на місце події викликали швидку допомогу, щоб допомогти потерпілому.

Відомо, що чоловік зробив прибудову на гараж, але за це його оштрафували. Крім того, незабаром суму штрафу подвоїли.

У той же час, після того, що сталося, до чоловіка прибули співробітники міськвиконкому. Також приїхав заступник мера, який пообіцяв позапланово прийняти "самогубця".

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Теги: Кривий Ріг, самогубство
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