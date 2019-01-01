Чоловік намагався скоїти самогубство в мерії Кривого Рогу





Про це в середу, 6 лютого, повідомляє



Зокрема, зазначено, що чоловік намагався порізати собі вени, а причиною спроби самогубства став штраф. Як пояснив сам чоловік, недавно у нього арештували всі рахунки і призначили штраф. Після цього він вирушив домагатися прийому у чиновників.



Як зазначається, на місце події викликали швидку допомогу, щоб допомогти потерпілому.



Відомо, що чоловік зробив прибудову на гараж, але за це його оштрафували. Крім того, незабаром суму штрафу подвоїли.



У той же час, після того, що сталося, до чоловіка прибули співробітники міськвиконкому. Також приїхав заступник мера, який пообіцяв позапланово прийняти "самогубця".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кривому Розі (Дніпропетровська область) чоловік намагався накласти на себе руки в будівлі мерії.Про це в середу, 6 лютого, повідомляє Корреспондент з посиланням на місцеве видання Dnepr24.com.ua.Зокрема, зазначено, що чоловік намагався порізати собі вени, а причиною спроби самогубства став штраф. Як пояснив сам чоловік, недавно у нього арештували всі рахунки і призначили штраф. Після цього він вирушив домагатися прийому у чиновників.Як зазначається, на місце події викликали швидку допомогу, щоб допомогти потерпілому.Відомо, що чоловік зробив прибудову на гараж, але за це його оштрафували. Крім того, незабаром суму штрафу подвоїли.У той же час, після того, що сталося, до чоловіка прибули співробітники міськвиконкому. Також приїхав заступник мера, який пообіцяв позапланово прийняти "самогубця".

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