Лучан з округів без депутатів – дурять
Сьогодні, 21:29
В одному з кабінетів Луцької міської ради тривало засідання «бюджетної» комісії, коли представниця фракції «УКРОП» Юлія Дацюк почала брехати.
Вона втрутилася у дискусію, яка зав’язалася між Ігорем Поліщуком та Андрієм Покровським стосовно фінансування округів без депутатів (ОБД) у Луцьку. Останній зазначив, що, незважаючи на ухвалені відповідні програми, влада продовжує фінансово обділяти ОБД.
Своєю чергою Поліщук сказав, що виділяти по 100 тисяч на кожен з 12-ти ОБД (аналогічно кожен депутат має змогу розпоряджатися 100 тисячами гривень у межах депутатського фонду та розподіляти їх на будь-які потреби міста та його мешканців) не варто, оскільки це не вирішує питання комплексно. Разом із цим він додав, що до «укропівців» звертається чимало виборців, зокрема і з ОБД: «Слава Богу, ми вирішуємо ці питання».
На підтвердження слів Поліщука Юлія Дацюк зауважила, що вона - одна з тих обранців громади, які виділяли зі своїх депутатських фондів гроші не лише на потреби мешканців територіальних виборчих округів, на яких обиралися, але й на інші, враховуючи ОБД.
ІА «Конкурент» вирішило проаналізувати усі депутатські фонди та довести лучанам, що Ігор Поліщук та Юлія Дацюк говорять неправду.
***
У 2015 році Луцьк розділили на 42 виборчі округи. В ідеалі кожен з них мав би отримати свого представника в Луцькій міській раді. Проте цього не відбулося: вибори 2015 року залишили 12 округів "осиротілими", а 7 забезпечили подвійним представництвом у сесійній залі.
Провівши дослідження, «Конкурент» довів, що в округах, які мають депутатів, в середньому ремонтують втричі більше прибудинкових територій та будують вчетверо більше спортивних майданчиків у своїх районах.
Для того, щоб забезпечити 12 виборчих округів, на яких проживає 43 956 виборців, з ініціативи депутата Луцькради Андрія Покровського було ухвалено програму, яка передбачила додаткове фінансування цих територій.
Відповідно до неї, у 2018 році на ОБД (округи без депутатів) повинні були спрямувати 2,4 мільйона гривень. Проте влада передбачила 1 мільйон 200 тисяч гривень і значно затягнула процес розподілення цих коштів.
Після тривалих дискусій та суперечок 31 жовтня на сесії Луцькради депутати таки виділили лише 1 мільйон 120 тисяч гривень на фінансування ОБД (нагадуємо, що повний обсяг фінансування програми на 2018 рік був передбачений в обсязі 2,4 мільйона гривень). На жаль, і цьому рішенню раділи лучани недовго, оскільки вже 11 грудня із виділених 1 мільйона 120 тисяч гривень було знято 574 тисячі гривень. Офіційна причина – не відбувся тендер. Отож, загалом з передбачених 2,4 мільйона гривень на округи без депутатів у Луцьку в 2018 році спрямували лише 706 тисяч.
***
У понеділок, 28 січня, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради Андрій Покровський запропонував перекинути зняті у 2018 році 574 тисячі гривень та додати кошти, які також не були передбачені на округи без депутатів у 2017 році, на 2019 рік.
Як було згадано на початку статті, радник Луцького міського голови Ігор Поліщук виступив проти ініціативи Покровського, зазначивши, що члени фракції «УКРОП» витрачають кошти зі своїх депутатських фондів по всьому місту, зокрема й на ОБД. Підтримуючи колегу, Юлія Дацюк додала, що вона особисто виділяла гроші саме на «осиротілі» території. Проте, як було зазначено раніше, обраниця громади збрехала.
Дослідивши отриману в міськраді інформацію, ІА «Конкурент» визначило, що зі своїх депутатських фондів гроші безпосередньо на потреби мешканців ОБД у 2018 році витрачали лише Андрій Покровський (фракція «Солідарність»), Павло Данильчук (фракція «Народний контроль») та Микола Дендіберін (фракція «УКРОП»). Депутати Євген Ткачук (позафракційний), Валерій Бондарук (фракція «Батьківщина»), Олександр Кравченко (фракція «УКРОП»), Микита Рабан (фракція «УКРОП»), Орися Залевська (фракція «УКРОП») та Алла Надточій (фракція «Самопоміч») витрачали гроші в межах ОБД лише на потреби комунальних закладів (школи, садочки, лікарні), які там розташовані.
Ігор Поліщук, який говорив про «відданість» УКРОПу жителям округів без депутатів, витратив 85 тисяч гривень на ремонт музичної школи №1, яка розташована на окрузі, де обирався його колега Микита Рабан. На ОБД зі свого депутатського фонду Поліщук жодної копійки не спрямовував.
Своєю чергою Юлія Дацюк (яка стверджує, що спрямовувала кошти зі свого депутатського фонду на потреби ОБД) витратила 30 тисяч гривень на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт ванної кімнати в групі ДНЗ №30 (округ № 23 – Тетяна Янчук (УКРОП); 20 тисяч гривень для придбання паркету та шкільних меблів для ЗОШ 1-3 ст №17 (округ № 22 – Петро Нестерук (Солідарність); 20 тисяч гривень для встановлення дитячого майданчика на вул.Верещагіна,5 (округ № 21 – Юлія Дацюк (УКРОП)); 10 тисяч гривень на ремонт доріжки до амбулаторії на вул.Наливайка,6 (округ №40 – Сергій Балицький (УКРОП)), 20 тисяч гривень для реконструкції мереж зовнішнього освітлення на прибудинковій території на пр. Відродження, 8А (округ № 21 – Юлія Дацюк (УКРОП).
Як бачимо, насправді Юлія Дацюк не спрямувала на потреби мешканців округів без депутатів абсолютно нічого.
***
Незважаючи на затверджену програму підтримки та регулярні заяви «укропівської» більшості, що проблема надумана і є нічим іншим, як піаром для інших депутатів, округи без депутатів продовжують бути обділеними.
У 2018 році на потреби мешканців ОБД було спрямовано лише 706 тисяч з передбачених 2,4 мільйона гривень.
Під час сесії Луцькради, яка відбулася 30 січня, пропозицію Андрія Покровського про перенесення неосвоєних коштів у 2018 на 2019 успішно завалили, таким чином роблячи програму підтримки виборців на ОБД банальним документом, який не вирішує проблеми.
Теза про те, що депутати представляють все місто та піклуються про кожного жителя, звісно ж, має право на життя. Але, як ми бачимо, тут присутня доля лицемірства, оскільки на території, за якими не закріплений жоден депутат, спрямовується мізер. І цього факту не виправдає навіть найправдивіша брехня.
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Вона втрутилася у дискусію, яка зав’язалася між Ігорем Поліщуком та Андрієм Покровським стосовно фінансування округів без депутатів (ОБД) у Луцьку. Останній зазначив, що, незважаючи на ухвалені відповідні програми, влада продовжує фінансово обділяти ОБД.
Своєю чергою Поліщук сказав, що виділяти по 100 тисяч на кожен з 12-ти ОБД (аналогічно кожен депутат має змогу розпоряджатися 100 тисячами гривень у межах депутатського фонду та розподіляти їх на будь-які потреби міста та його мешканців) не варто, оскільки це не вирішує питання комплексно. Разом із цим він додав, що до «укропівців» звертається чимало виборців, зокрема і з ОБД: «Слава Богу, ми вирішуємо ці питання».
На підтвердження слів Поліщука Юлія Дацюк зауважила, що вона - одна з тих обранців громади, які виділяли зі своїх депутатських фондів гроші не лише на потреби мешканців територіальних виборчих округів, на яких обиралися, але й на інші, враховуючи ОБД.
ІА «Конкурент» вирішило проаналізувати усі депутатські фонди та довести лучанам, що Ігор Поліщук та Юлія Дацюк говорять неправду.
***
У 2015 році Луцьк розділили на 42 виборчі округи. В ідеалі кожен з них мав би отримати свого представника в Луцькій міській раді. Проте цього не відбулося: вибори 2015 року залишили 12 округів "осиротілими", а 7 забезпечили подвійним представництвом у сесійній залі.
Провівши дослідження, «Конкурент» довів, що в округах, які мають депутатів, в середньому ремонтують втричі більше прибудинкових територій та будують вчетверо більше спортивних майданчиків у своїх районах.
Для того, щоб забезпечити 12 виборчих округів, на яких проживає 43 956 виборців, з ініціативи депутата Луцькради Андрія Покровського було ухвалено програму, яка передбачила додаткове фінансування цих територій.
Відповідно до неї, у 2018 році на ОБД (округи без депутатів) повинні були спрямувати 2,4 мільйона гривень. Проте влада передбачила 1 мільйон 200 тисяч гривень і значно затягнула процес розподілення цих коштів.
Після тривалих дискусій та суперечок 31 жовтня на сесії Луцькради депутати таки виділили лише 1 мільйон 120 тисяч гривень на фінансування ОБД (нагадуємо, що повний обсяг фінансування програми на 2018 рік був передбачений в обсязі 2,4 мільйона гривень). На жаль, і цьому рішенню раділи лучани недовго, оскільки вже 11 грудня із виділених 1 мільйона 120 тисяч гривень було знято 574 тисячі гривень. Офіційна причина – не відбувся тендер. Отож, загалом з передбачених 2,4 мільйона гривень на округи без депутатів у Луцьку в 2018 році спрямували лише 706 тисяч.
***
У понеділок, 28 січня, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради Андрій Покровський запропонував перекинути зняті у 2018 році 574 тисячі гривень та додати кошти, які також не були передбачені на округи без депутатів у 2017 році, на 2019 рік.
Як було згадано на початку статті, радник Луцького міського голови Ігор Поліщук виступив проти ініціативи Покровського, зазначивши, що члени фракції «УКРОП» витрачають кошти зі своїх депутатських фондів по всьому місту, зокрема й на ОБД. Підтримуючи колегу, Юлія Дацюк додала, що вона особисто виділяла гроші саме на «осиротілі» території. Проте, як було зазначено раніше, обраниця громади збрехала.
Дослідивши отриману в міськраді інформацію, ІА «Конкурент» визначило, що зі своїх депутатських фондів гроші безпосередньо на потреби мешканців ОБД у 2018 році витрачали лише Андрій Покровський (фракція «Солідарність»), Павло Данильчук (фракція «Народний контроль») та Микола Дендіберін (фракція «УКРОП»). Депутати Євген Ткачук (позафракційний), Валерій Бондарук (фракція «Батьківщина»), Олександр Кравченко (фракція «УКРОП»), Микита Рабан (фракція «УКРОП»), Орися Залевська (фракція «УКРОП») та Алла Надточій (фракція «Самопоміч») витрачали гроші в межах ОБД лише на потреби комунальних закладів (школи, садочки, лікарні), які там розташовані.
Ігор Поліщук, який говорив про «відданість» УКРОПу жителям округів без депутатів, витратив 85 тисяч гривень на ремонт музичної школи №1, яка розташована на окрузі, де обирався його колега Микита Рабан. На ОБД зі свого депутатського фонду Поліщук жодної копійки не спрямовував.
Своєю чергою Юлія Дацюк (яка стверджує, що спрямовувала кошти зі свого депутатського фонду на потреби ОБД) витратила 30 тисяч гривень на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт ванної кімнати в групі ДНЗ №30 (округ № 23 – Тетяна Янчук (УКРОП); 20 тисяч гривень для придбання паркету та шкільних меблів для ЗОШ 1-3 ст №17 (округ № 22 – Петро Нестерук (Солідарність); 20 тисяч гривень для встановлення дитячого майданчика на вул.Верещагіна,5 (округ № 21 – Юлія Дацюк (УКРОП)); 10 тисяч гривень на ремонт доріжки до амбулаторії на вул.Наливайка,6 (округ №40 – Сергій Балицький (УКРОП)), 20 тисяч гривень для реконструкції мереж зовнішнього освітлення на прибудинковій території на пр. Відродження, 8А (округ № 21 – Юлія Дацюк (УКРОП).
Як бачимо, насправді Юлія Дацюк не спрямувала на потреби мешканців округів без депутатів абсолютно нічого.
***
Незважаючи на затверджену програму підтримки та регулярні заяви «укропівської» більшості, що проблема надумана і є нічим іншим, як піаром для інших депутатів, округи без депутатів продовжують бути обділеними.
У 2018 році на потреби мешканців ОБД було спрямовано лише 706 тисяч з передбачених 2,4 мільйона гривень.
Під час сесії Луцькради, яка відбулася 30 січня, пропозицію Андрія Покровського про перенесення неосвоєних коштів у 2018 на 2019 успішно завалили, таким чином роблячи програму підтримки виборців на ОБД банальним документом, який не вирішує проблеми.
Теза про те, що депутати представляють все місто та піклуються про кожного жителя, звісно ж, має право на життя. Але, як ми бачимо, тут присутня доля лицемірства, оскільки на території, за якими не закріплений жоден депутат, спрямовується мізер. І цього факту не виправдає навіть найправдивіша брехня.
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