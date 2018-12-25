У Луцьку руйнується історична бруківка. ВІДЕО
Сьогодні, 03:15
В історичній частині Луцька руйнується автентична бруківка. Попри те, що її ремонтували рік тому, дорога знову потребує капітального ремонту.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Депутат Луцької міської ради Павло Данильчук запевняє, що дана бруківка, так звана трилінка, що на вулиці Братковського, просіла через неякісний ремонт.
"Минулого року тут відбувалися ремонтні роботи і зараз бачимо знову утворилася величезна яма, куди історична бруківка просто провалилася. Уже кілька днів така ситуація і тут навіть не обгороджено, тобто сюди можуть втрапити і автомобілі", - наголосив депутат.
У 30-х роках минулого століття вулиці у Луцьку вимощували переважно трилінкою, бруківку змащували смолою і щільно вкладали одна до одної. Тоді вона слугувала десятки років.
Нині тонкощі технології втрачені, каже директор департаменту ЖКГ Юрій Крась, а тому трилінку вкладають, як звичайну бруківку.
Детальніше - у сюжеті.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Депутат Луцької міської ради Павло Данильчук запевняє, що дана бруківка, так звана трилінка, що на вулиці Братковського, просіла через неякісний ремонт.
"Минулого року тут відбувалися ремонтні роботи і зараз бачимо знову утворилася величезна яма, куди історична бруківка просто провалилася. Уже кілька днів така ситуація і тут навіть не обгороджено, тобто сюди можуть втрапити і автомобілі", - наголосив депутат.
У 30-х роках минулого століття вулиці у Луцьку вимощували переважно трилінкою, бруківку змащували смолою і щільно вкладали одна до одної. Тоді вона слугувала десятки років.
Нині тонкощі технології втрачені, каже директор департаменту ЖКГ Юрій Крась, а тому трилінку вкладають, як звичайну бруківку.
Детальніше - у сюжеті.
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