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У Луцьку руйнується історична бруківка. ВІДЕО

У Луцьку руйнується історична бруківка. ВІДЕО
В історичній частині Луцька руйнується автентична бруківка. Попри те, що її ремонтували рік тому, дорога знову потребує капітального ремонту.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Депутат Луцької міської ради Павло Данильчук запевняє, що дана бруківка, так звана трилінка, що на вулиці Братковського, просіла через неякісний ремонт.

"Минулого року тут відбувалися ремонтні роботи і зараз бачимо знову утворилася величезна яма, куди історична бруківка просто провалилася. Уже кілька днів така ситуація і тут навіть не обгороджено, тобто сюди можуть втрапити і автомобілі", - наголосив депутат.

У 30-х роках минулого століття вулиці у Луцьку вимощували переважно трилінкою, бруківку змащували смолою і щільно вкладали одна до одної. Тоді вона слугувала десятки років.

Нині тонкощі технології втрачені, каже директор департаменту ЖКГ Юрій Крась, а тому трилінку вкладають, як звичайну бруківку.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: бруківка, трилінка, шашка, яма
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