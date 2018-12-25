У Луцьку руйнується історична бруківка. ВІДЕО





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Депутат Луцької міської ради Павло Данильчук запевняє, що дана бруківка, так звана трилінка, що на вулиці Братковського, просіла через неякісний ремонт.



"Минулого року тут відбувалися ремонтні роботи і зараз бачимо знову утворилася величезна яма, куди історична бруківка просто провалилася. Уже кілька днів така ситуація і тут навіть не обгороджено, тобто сюди можуть втрапити і автомобілі", - наголосив депутат.



У 30-х роках минулого століття вулиці у Луцьку вимощували переважно трилінкою, бруківку змащували смолою і щільно вкладали одна до одної. Тоді вона слугувала десятки років.



Нині тонкощі технології втрачені, каже директор департаменту ЖКГ Юрій Крась, а тому трилінку вкладають, як звичайну бруківку.



Детальніше - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В історичній частині Луцька руйнується автентична бруківка. Попри те, що її ремонтували рік тому, дорога знову потребує капітального ремонту.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Депутат Луцької міської радизапевняє, що дана бруківка, так звана трилінка, що на вулиці Братковського, просіла через неякісний ремонт."Минулого року тут відбувалися ремонтні роботи і зараз бачимо знову утворилася величезна яма, куди історична бруківка просто провалилася. Уже кілька днів така ситуація і тут навіть не обгороджено, тобто сюди можуть втрапити і автомобілі", - наголосив депутат.У 30-х роках минулого століття вулиці у Луцьку вимощували переважно трилінкою, бруківку змащували смолою і щільно вкладали одна до одної. Тоді вона слугувала десятки років.Нині тонкощі технології втрачені, каже директор департаменту ЖКГ, а тому трилінку вкладають, як звичайну бруківку.Детальніше - у сюжеті.

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