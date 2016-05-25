вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині спіймали крадія лісу

На Волині спіймали крадія лісу
На Волині виявили незаконну порубку деревини, порушника знайшли неподалік.

Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.

6 лютого працівники державної лісової охорони ДП «Маневицьке ЛГ» під час обстеження лісових масивів Вовчецького лісництва виявили незаконну порубку деревини.

Порушника довго шукати не довелося. Чоловік, який, очевидно, не встиг забрати заготовлене, був недалеко від місця події. Поруч стояв також трактор та була бензопила. Чоловік не заперечував свою вину.

За такі дії його притягнуть до відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого ст. 65 КУпАП – доведеться сплатити штраф та суму завданих збитків. Лісопродукцію вилучили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, Маневичі, вирубка, лісівники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На ринку під Луцьком торгували сотнями літрів «лівого» алкоголю
Сьогодні, 17:43
ТОП-6 причин святкувати День святого Валентина з ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 17:42
На Волині спіймали крадія лісу
Сьогодні, 17:37
У селі на Волині заклали капсулу під будівництво нової школи. ФОТО
Сьогодні, 17:10
У центрі Одеси в орендованій квартирі знайшли тіла трьох молодих чоловіків
Сьогодні, 16:57
Схожі новини
На Волині встановлять відеокамери, щоб стежити за перевізниками деревини На Волині встановлять відеокамери, щоб стежити за перевізниками деревини
30 січень, 18:33
Робоче місце волинських лісівників Робоче місце волинських лісівників
25 травень, 2016, 20:05
Як район на Волині заробляє на лісових скарбах Як район на Волині заробляє на лісових скарбах
07 грудень, 2018, 19:00
Осінь відступає: неймовірні світлини волинського лісу. ФОТО Осінь відступає: неймовірні світлини волинського лісу. ФОТО
26 листопад, 2018, 06:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра Україну накриє магнітна буря
Сьогодні, 18:43
 0
У Луцьку Валентин Наливайченко назвав свої перші кроки на посту президента*
Сьогодні, 18:35
 0
Сміттєзвалище в Шацьку хочуть розширити
Сьогодні, 18:32
 0
Українців попередили про початок сезону кліщів
Сьогодні, 18:22
 0
Волиняни – серед переможців на Чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8