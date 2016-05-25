На Волині спіймали крадія лісу

На Волині виявили незаконну порубку деревини, порушника знайшли неподалік.Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.6 лютого працівники державної лісової охорони ДП «Маневицьке ЛГ» під час обстеження лісових масивів Вовчецького лісництва виявили незаконну порубку деревини.Порушника довго шукати не довелося. Чоловік, який, очевидно, не встиг забрати заготовлене, був недалеко від місця події. Поруч стояв також трактор та була бензопила. Чоловік не заперечував свою вину.За такі дії його притягнуть до відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого ст. 65 КУпАП – доведеться сплатити штраф та суму завданих збитків. Лісопродукцію вилучили.