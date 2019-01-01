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На «Ягодині» у чоловіка вилучили дві тисячі євро

На «Ягодині» у чоловіка вилучили дві тисячі євро
На митному посту «Ягодин» у пасажира легковика вилучили 2 тисячі євро, які той намагався перевезти у Польщу.

– повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Валюту у пачці купюр разом з іншими грошима, без ознак приховування намагався провезти у Польщу пасажир легкового автомобіля, що скористався «зеленим коридором» як смугою спрощеного митного контролю.

Відтак, пасажиру залишили 10 тисяч Євро. Решту, що за курсом Нацбанку України становить 61,4 тисяч гривень – тимчасово вилучено до рішення суду.

Згідно зі статтями 471,472 Митного Кодексу України недекларування валюти, що перевищує встановлену норму, тягне за собою накладення штрафу та її конфіскацію.

Волинська митниця нагадує громадянам України, що дозволена до вивезення норма готівки визначена постановою Нацбанку України від 27.05.2008 №148 у розмірі до еквіваленту 10 тисяч Євро. Надмір підлягає обов’язковому письмовому декларуванню та документальному підтвердженню походження.

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Теги: валюта, Ягодин, Волинь
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Коментарі 1
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Не дозволити до вивозу і вилучити це як різниця між цивілізованим суспільством і бандитським утворенням.
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