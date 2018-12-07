За зиму у волинських лісах єгері вже знайшли тисячі петель та капканів
Сьогодні, 15:24
Взимку звірі потребують особливої уваги. Адже через сніг та морози лісовим мешканцям важко добувати собі їжу, а іноді це майже неможливо.
Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.
Тож лісівники їх постійно підгодовують. Ще одним – не менш важливим завданням лісової охорони та єгерської служби державних лісогосподарських підприємств є боротьба з браконьєрством, у тому числі – розставленими у лісі капканами та петлями.
"Тільки за цю зиму ми зняли в наших угіддях до тисячі петель. Лише за сьогодні – вже десяток. Їх розставляють місцеві та заїжджі браконьєри. Зловити на гарячому таких порушників дуже складно. Тому лісівники переважно обстежують ліс і знешкоджують подібні знаряддя незаконного лову", – показує капкан старший єгер ДП «Звірівське ЛМГ» Мирослав Захарусь.
Професійність, знання та уважність працівників лісомисливського господарства дозволили врятувати не одну сотню оленів, козуль та зайців.
– У нас цілодобове чергування, – розповідає мисливствознавець держпідприємства Юрій Ліщук. – Ходимо у нічні рейди. Буває, годинами чатуємо у засідках. Та у цю пору найважливіше зняти пастку зі стежки звіра, адже взимку він ходить однією і тою ж стежкою, чим і користуються браконьєри. Тож щойно хтось із нас помітить підозрілий слід, іде перевіряти, задля чого невідомий прийшов до лісу.
Проблема браконьєрства – одна з найболючіших як для державних, так і утеемерівських та приватних мисливських господарств.
На жаль, досі не вдається позбутись цього явища, про яке у європейських країнах майже не пам’ятають. Неможливо повністю викорінити проблему ні високими штрафами, ні іншими заходами покарання, передбаченими законодавством. Адже зміни повинні відбутися у самому суспільстві.
Довідково:
На кінець грудня 2018 р. в області на порушників правил полювання загалом складено 340 протоколів. Працівниками підвідомчих підприємств держуправління 283, тобто 83% з усієї кількості.
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Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.
Тож лісівники їх постійно підгодовують. Ще одним – не менш важливим завданням лісової охорони та єгерської служби державних лісогосподарських підприємств є боротьба з браконьєрством, у тому числі – розставленими у лісі капканами та петлями.
"Тільки за цю зиму ми зняли в наших угіддях до тисячі петель. Лише за сьогодні – вже десяток. Їх розставляють місцеві та заїжджі браконьєри. Зловити на гарячому таких порушників дуже складно. Тому лісівники переважно обстежують ліс і знешкоджують подібні знаряддя незаконного лову", – показує капкан старший єгер ДП «Звірівське ЛМГ» Мирослав Захарусь.
Професійність, знання та уважність працівників лісомисливського господарства дозволили врятувати не одну сотню оленів, козуль та зайців.
– У нас цілодобове чергування, – розповідає мисливствознавець держпідприємства Юрій Ліщук. – Ходимо у нічні рейди. Буває, годинами чатуємо у засідках. Та у цю пору найважливіше зняти пастку зі стежки звіра, адже взимку він ходить однією і тою ж стежкою, чим і користуються браконьєри. Тож щойно хтось із нас помітить підозрілий слід, іде перевіряти, задля чого невідомий прийшов до лісу.
Проблема браконьєрства – одна з найболючіших як для державних, так і утеемерівських та приватних мисливських господарств.
На жаль, досі не вдається позбутись цього явища, про яке у європейських країнах майже не пам’ятають. Неможливо повністю викорінити проблему ні високими штрафами, ні іншими заходами покарання, передбаченими законодавством. Адже зміни повинні відбутися у самому суспільстві.
Довідково:
На кінець грудня 2018 р. в області на порушників правил полювання загалом складено 340 протоколів. Працівниками підвідомчих підприємств держуправління 283, тобто 83% з усієї кількості.
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