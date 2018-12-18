Для молоді Михаїл простими словами розкаже про Томос
Сьогодні, 19:26
У Луцьку відбудеться зустріч з владикою Михаїлом, який розкаже, що таке Томос і яке значення він має для України.
Про це повідомили організатори заходу.
5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України.
"Що ця подія значить і який матиме вплив на Україну, обговоримо під час зустрічі із Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом 15 лютого у Молодіжному центрі Волині (вул. Градний узвіз 5)", - йдеться у повідомленні.
До участі запрошується молодь, яка цікавиться важливими подіями у світі.
Обов'язкова реєстрація - http://bit.ly/томос
Участь у події можлива лише за наявності листа підтвердження.
Деталі - [email protected] або ж за телефоном +38 (095) 151 94 91.
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Про це повідомили організатори заходу.
5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України.
"Що ця подія значить і який матиме вплив на Україну, обговоримо під час зустрічі із Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом 15 лютого у Молодіжному центрі Волині (вул. Градний узвіз 5)", - йдеться у повідомленні.
До участі запрошується молодь, яка цікавиться важливими подіями у світі.
Обов'язкова реєстрація - http://bit.ly/томос
Участь у події можлива лише за наявності листа підтвердження.
Деталі - [email protected] або ж за телефоном +38 (095) 151 94 91.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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