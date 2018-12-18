Для молоді Михаїл простими словами розкаже про Томос

Михаїлом, який розкаже, що таке Томос і яке значення він має для України.



Про це повідомили



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України.



"Що ця подія значить і який матиме вплив на Україну, обговоримо під час зустрічі із Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом 15 лютого у Молодіжному центрі Волині (вул. Градний узвіз 5)", - йдеться у повідомленні.



До участі запрошується молодь, яка цікавиться важливими подіями у світі.



Обов'язкова реєстрація -



Участь у події можлива лише за наявності листа підтвердження.

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться зустріч з владикою, який розкаже, що таке Томос і яке значення він має для України.Про це повідомили організатори заходу.5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України."Що ця подія значить і який матиме вплив на Україну, обговоримо під час зустрічі із Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом 15 лютого у Молодіжному центрі Волині (вул. Градний узвіз 5)", - йдеться у повідомленні.До участі запрошується молодь, яка цікавиться важливими подіями у світі.Обов'язкова реєстрація - http://bit.ly/томос Участь у події можлива лише за наявності листа підтвердження.Деталі - [email protected] або ж за телефоном +38 (095) 151 94 91.

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