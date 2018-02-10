Близько тисячі студентів ЛНТУ стали магістрами. ФОТО





Урочиста церемонія з нагоди випуску магістрів Луцького національного технічного університету відбулася у стінах Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка у п'ятницю, 8 лютого, -



Вчорашні першокурсники та сьогоднішні випускники відпустили у минуле прекрасні студентські роки, безтурботну юність: часи нових мрій та звершень, щирої дружби та кохання, перших падінь та стрімких злетів. Доклавши немалих зусиль, проявивши свої найкращі якості, вони здобули вищу освіту і отримали результат клопіткої праці, а тепер впевнено крокуватимуть стежками дорослого життя, прославляючи гідними вчинками свій факультет та університет.







У статусі випускників Луцького НТУ на святкову сцену для урочистого отримання довгоочікуваних дипломів піднялися 733 магістра. Серед них, 2 студентів - громадяни Лівії, які здобували фах на факультеті обліку, лінгвістики та права.



Для того, аби вручити своїм вихованцям дипломи, під гучні оплески на сцену були запрошені ректор Луцького НТУ, проректори та декани, вбрані у мантії. Спільно з усіма присутніми вони виконали Гімн України. Потому із вітальним словом виступив ректор Луцького НТУ Петро Савчук, який оголосив відкриття урочистої церемонії.



«Сьогодні ми з вами маємо чудове свято і одночасно хвилюючий момент. З року в рік Луцький НТУ підсилює свої позиції і нині ми випускаємо 733 кращих студентів, які пройшли тернистий шлях випробувань і будуть нагороджені за свої успіхи дипломами. Минулого року на 210 магістрів було менше, тож, я впевнений, що ця позитивна тенденція зростатиме. Наш університет зробив декілька кроків вперед і сьогодні ми орієнтуємося на підготовку фахівців вищої кваліфікації. Це нам під силу, тому що симбіоз потужної економічної та технічної складових в нашому університеті, а також орієнтація на престижні спеціальності, дозволяють більш якісно та наполегливо готувати випускників, які безумовно, будуть достойними і конкурентними фахівцями», - наголосив Петро Савчук.







Крім того, ректор зазначив, що серед основних критеріїв, яких намагаються досягнути студенти під час навчально-освітньої дороги – це стати успішними. Тож, він дав кілька порад, посилаючись на життєві кредо всесвітньо відомих людей, таких як Стів Джобс та Ілон Маск й побажав молоді досягнути того моменту, коли й вони самі зможуть поділитися власною формулою успіху.



«Я бажаю, щоб в кожного з вас була своя формула успіху і в кінцевому результаті ви досягнули тих вершин, на які здатні. Нехай ваша дорога буде успішною, щасливою, щоб ви побудували гарні сім'ї і отримували гідну заробітну плату у рідній Україні», - резюмував Петро Савчук.







Із вітальною промовою виступив заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук:



«Ваша Альма-матер росте, ви бачите нові звершення, викладачі мають можливість працювати у ширшому спектрі напрямків, а ті інструментарії, які з’являються, дозволяють глибше працювати з кожним студентом. Важливо, що якість, яку дає вам нині університет може гарантувати загальнодержавний розвиток… Я бажаю вам, щоби дипломи магістра, ваші знання та досвід допомогли вам розпізнати ваше покликання і реалізувати ваші мрії. Я переконаний, що тоді ви будете щасливими людьми, а Україна здобуде гідних громадян і еліту нації».







Своєю чергою, до слова запросили Голову Волинської обласної організації працівників освіти Василя Грановського:



«Кожен із нас сьогодні згадав себе, своє життя, молодість… Ми бажаємо вам, як батьки, щоб реалізувалося все те, що ви задумали, реалізувалася ваша прекрасна майбутня доля, щоб ви жили краще, ніж ми та наші батьки. Ми хочемо, щоб наша держава процвітала, а ви віддали всі свої вміння та навички, які у вас вкладали ваші викладачі, вчителі, батьки».



Випуск магістрів 2018 року відрізняється здобутками та перемогами, які стали вагомим внеском в розвиток Луцького НТУ та України зокрема. Результатом старань сьогоднішніх випускників є численні перемоги на олімпіадах, конференціях та конкурсах. Отож, 39 магістрів із рук ректора Луцького НТУ отримали дипломи із відзнаками.



Від імені усіх випускників, вдячність викладачам висловив Андрій Ковтун. Він подякував за віру, терпіння, наполегливість, а також запевнив, що студенти та педагоги завжди будуть великою університетською родиною: «Сьогодні я випускник, магістр і це класно. Я хочу, щоб кожен радів і пишався цим, а Луцький НТУ пишався своїми випускниками. Кожному із нас я бажаю досягти цілей, стати тим, ким ми собі задумали».







Потому кожен декан із семи факультетів Луцького національного технічного університету, а також працівники деканатів та завідувачі випускових кафедр привітали випускників зі святом та урочисто вручили дипломи. У цей час зі сцени лунала інформація про успіхи та досягнення факультетів.



Крім того, із привітанням виступила заступник голови Студентської ради Олена Соловенюк та від імені своїх колег у прямому сенсі цього слова «осипала» випускників грошима:



«Дуже рада бачити сьогодні у залі стільки посмішок та відчувати те щастя, яке ви випромінюєте. Це важлива подія у вашому житті, це ваш історичний день, кінець одного етапу життя та початок нового. Студентська рада нашого університету щиро вітає вас. Ми віримо, що усі ваші плани втіляться у житті та переконані, що досвід, який ви отримали додасть вам впевненості у майбутньому. Не забувайте свою другу домівку, повертайтеся до нас ще. Хоча студентські роки залишаться за плечима, проте, той багаж знань, який ви отримали тут, відкриває для вас нові двері в майбутньому. Мрійте та беріть від життя максимум, а щоб отримати максимум, почніть із малого – з грошей… З любов’ю, ваша студрада».







Окрім святкових промов, зі сцени для випускників лунали музичні вітання. Так, для присутніх у залі виступив камерний оркестр «Кантабіле» на чолі із керівником Товієм Рівцем, музичну композицію виконав студент-іноземець Елвіс Акауба, потішив чудовим виступом прикордонний оркестр Луцького прикордонного загону, а на завершення пісню подарувала студентка факультету бізнесу Христина Ващеня.



Церемонія вручення дипломів добігла кінця, а завершило її традиційне виконання Вальсу, у виконанні студентів Луцького НТУ Андрія Бартошука та Вікторії Корецької. Музичний супровід на саксофоні виконував декан факультету КНІТ Ростислав Редько.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 700 випускників Луцького національного технічного університету отримали дипломи магістра.Урочиста церемонія з нагоди випуску магістрів Луцького національного технічного університету відбулася у стінах Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка у п'ятницю, 8 лютого, - повідомляють на сайті університету.Вчорашні першокурсники та сьогоднішні випускники відпустили у минуле прекрасні студентські роки, безтурботну юність: часи нових мрій та звершень, щирої дружби та кохання, перших падінь та стрімких злетів. Доклавши немалих зусиль, проявивши свої найкращі якості, вони здобули вищу освіту і отримали результат клопіткої праці, а тепер впевнено крокуватимуть стежками дорослого життя, прославляючи гідними вчинками свій факультет та університет.У статусі випускників Луцького НТУ на святкову сцену для урочистого отримання довгоочікуваних дипломів піднялися 733 магістра. Серед них, 2 студентів - громадяни Лівії, які здобували фах на факультеті обліку, лінгвістики та права.Для того, аби вручити своїм вихованцям дипломи, під гучні оплески на сцену були запрошені ректор Луцького НТУ, проректори та декани, вбрані у мантії. Спільно з усіма присутніми вони виконали Гімн України. Потому із вітальним словом виступив ректор Луцького НТУ Петро Савчук, який оголосив відкриття урочистої церемонії.«Сьогодні ми з вами маємо чудове свято і одночасно хвилюючий момент. З року в рік Луцький НТУ підсилює свої позиції і нині ми випускаємо 733 кращих студентів, які пройшли тернистий шлях випробувань і будуть нагороджені за свої успіхи дипломами. Минулого року на 210 магістрів було менше, тож, я впевнений, що ця позитивна тенденція зростатиме. Наш університет зробив декілька кроків вперед і сьогодні ми орієнтуємося на підготовку фахівців вищої кваліфікації. Це нам під силу, тому що симбіоз потужної економічної та технічної складових в нашому університеті, а також орієнтація на престижні спеціальності, дозволяють більш якісно та наполегливо готувати випускників, які безумовно, будуть достойними і конкурентними фахівцями», - наголосив Петро Савчук.Крім того, ректор зазначив, що серед основних критеріїв, яких намагаються досягнути студенти під час навчально-освітньої дороги – це стати успішними. Тож, він дав кілька порад, посилаючись на життєві кредо всесвітньо відомих людей, таких як Стів Джобс та Ілон Маск й побажав молоді досягнути того моменту, коли й вони самі зможуть поділитися власною формулою успіху.«Я бажаю, щоб в кожного з вас була своя формула успіху і в кінцевому результаті ви досягнули тих вершин, на які здатні. Нехай ваша дорога буде успішною, щасливою, щоб ви побудували гарні сім'ї і отримували гідну заробітну плату у рідній Україні», - резюмував Петро Савчук.Із вітальною промовою виступив заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук:«Ваша Альма-матер росте, ви бачите нові звершення, викладачі мають можливість працювати у ширшому спектрі напрямків, а ті інструментарії, які з’являються, дозволяють глибше працювати з кожним студентом. Важливо, що якість, яку дає вам нині університет може гарантувати загальнодержавний розвиток… Я бажаю вам, щоби дипломи магістра, ваші знання та досвід допомогли вам розпізнати ваше покликання і реалізувати ваші мрії. Я переконаний, що тоді ви будете щасливими людьми, а Україна здобуде гідних громадян і еліту нації».Своєю чергою, до слова запросили Голову Волинської обласної організації працівників освіти Василя Грановського:«Кожен із нас сьогодні згадав себе, своє життя, молодість… Ми бажаємо вам, як батьки, щоб реалізувалося все те, що ви задумали, реалізувалася ваша прекрасна майбутня доля, щоб ви жили краще, ніж ми та наші батьки. Ми хочемо, щоб наша держава процвітала, а ви віддали всі свої вміння та навички, які у вас вкладали ваші викладачі, вчителі, батьки».Випуск магістрів 2018 року відрізняється здобутками та перемогами, які стали вагомим внеском в розвиток Луцького НТУ та України зокрема. Результатом старань сьогоднішніх випускників є численні перемоги на олімпіадах, конференціях та конкурсах. Отож, 39 магістрів із рук ректора Луцького НТУ отримали дипломи із відзнаками.Від імені усіх випускників, вдячність викладачам висловив Андрій Ковтун. Він подякував за віру, терпіння, наполегливість, а також запевнив, що студенти та педагоги завжди будуть великою університетською родиною: «Сьогодні я випускник, магістр і це класно. Я хочу, щоб кожен радів і пишався цим, а Луцький НТУ пишався своїми випускниками. Кожному із нас я бажаю досягти цілей, стати тим, ким ми собі задумали».Потому кожен декан із семи факультетів Луцького національного технічного університету, а також працівники деканатів та завідувачі випускових кафедр привітали випускників зі святом та урочисто вручили дипломи. У цей час зі сцени лунала інформація про успіхи та досягнення факультетів.Крім того, із привітанням виступила заступник голови Студентської ради Олена Соловенюк та від імені своїх колег у прямому сенсі цього слова «осипала» випускників грошима:«Дуже рада бачити сьогодні у залі стільки посмішок та відчувати те щастя, яке ви випромінюєте. Це важлива подія у вашому житті, це ваш історичний день, кінець одного етапу життя та початок нового. Студентська рада нашого університету щиро вітає вас. Ми віримо, що усі ваші плани втіляться у житті та переконані, що досвід, який ви отримали додасть вам впевненості у майбутньому. Не забувайте свою другу домівку, повертайтеся до нас ще. Хоча студентські роки залишаться за плечима, проте, той багаж знань, який ви отримали тут, відкриває для вас нові двері в майбутньому. Мрійте та беріть від життя максимум, а щоб отримати максимум, почніть із малого – з грошей… З любов’ю, ваша студрада».Окрім святкових промов, зі сцени для випускників лунали музичні вітання. Так, для присутніх у залі виступив камерний оркестр «Кантабіле» на чолі із керівником Товієм Рівцем, музичну композицію виконав студент-іноземець Елвіс Акауба, потішив чудовим виступом прикордонний оркестр Луцького прикордонного загону, а на завершення пісню подарувала студентка факультету бізнесу Христина Ващеня.Церемонія вручення дипломів добігла кінця, а завершило її традиційне виконання Вальсу, у виконанні студентів Луцького НТУ Андрія Бартошука та Вікторії Корецької. Музичний супровід на саксофоні виконував декан факультету КНІТ Ростислав Редько.

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