Волинським посадовцям розказали про відповідальність за хабарництво
Сьогодні, 19:25
У Маневицькому районі організували виїзний тематичний постійно діючий семінар «Запобігання корупції у сфері публічного управління» для посадовців місцевих органів влади, депутатів місцевих рад, керівників комунальних підприємств.
На семінарі обговорили основні положення Закону України «Про запобігання корупції» та практичні аспекти застосування антикорупційного законодавства; розглянули види відповідальності за корупційні правопорушення та окремі питання заповнення електронних декларацій, - повідомляє Район.Маневичі.
Зі слухачами працювали Інна Міщук, начальник відділу представництва інтересів у судах та договірної роботи юридичного управління апарату облдержадміністрації та Леонід Сасюк, начальник відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури Волинської області.
В режимі запитань і відповідей присутні отримали аргументовані, фахові відповіді. Підсумковий контроль знань перевірили тестуванням.
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На семінарі обговорили основні положення Закону України «Про запобігання корупції» та практичні аспекти застосування антикорупційного законодавства; розглянули види відповідальності за корупційні правопорушення та окремі питання заповнення електронних декларацій, - повідомляє Район.Маневичі.
Зі слухачами працювали Інна Міщук, начальник відділу представництва інтересів у судах та договірної роботи юридичного управління апарату облдержадміністрації та Леонід Сасюк, начальник відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури Волинської області.
В режимі запитань і відповідей присутні отримали аргументовані, фахові відповіді. Підсумковий контроль знань перевірили тестуванням.
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Волинським посадовцям розказали про відповідальність за хабарництво
Сьогодні, 19:25