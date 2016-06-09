Волинським посадовцям розказали про відповідальність за хабарництво





На семінарі обговорили основні положення Закону України «Про запобігання корупції» та практичні аспекти застосування антикорупційного законодавства; розглянули види відповідальності за корупційні правопорушення та окремі питання заповнення електронних декларацій, -



Зі слухачами працювали Інна Міщук, начальник відділу представництва інтересів у судах та договірної роботи юридичного управління апарату облдержадміністрації та Леонід Сасюк, начальник відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури Волинської області.



В режимі запитань і відповідей присутні отримали аргументовані, фахові відповіді. Підсумковий контроль знань перевірили тестуванням.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому районі організували виїзний тематичний постійно діючий семінар «Запобігання корупції у сфері публічного управління» для посадовців місцевих органів влади, депутатів місцевих рад, керівників комунальних підприємств.На семінарі обговорили основні положення Закону України «Про запобігання корупції» та практичні аспекти застосування антикорупційного законодавства; розглянули види відповідальності за корупційні правопорушення та окремі питання заповнення електронних декларацій, - повідомляє Район.Маневичі.Зі слухачами працювали, начальник відділу представництва інтересів у судах та договірної роботи юридичного управління апарату облдержадміністрації та Леонід Сасюк, начальник відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури Волинської області.В режимі запитань і відповідей присутні отримали аргументовані, фахові відповіді. Підсумковий контроль знань перевірили тестуванням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію