У Німеччині на аукціоні не захотіли купувати картини Гітлера





На аукціоні у Нюрнберзі ніхто не виявив бажання придбати картини Адольфа Гітлера, пише



Одна з причин – сумнівна автентичність авторства картин. Напередодні дві картини були зняті з продажу через те, що виявилися підробкою.



Також покупці поскаржилися на зависокі ціни – від €19 до €45 тис.



Організатори аукціону сподіваються продати картини пізніше.



Ідея продавати картини нацистського диктатора викликала цілий скандал, а мер Нюрнберга назвав це проявом поганого смаку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Німеччині пройшов аукціон, на якому планувалось продати кілька картин Адольфа Гітлера.На аукціоні у Нюрнберзі ніхто не виявив бажання придбати картини Адольфа Гітлера, пише The Guardian Одна з причин – сумнівна автентичність авторства картин. Напередодні дві картини були зняті з продажу через те, що виявилися підробкою.Також покупці поскаржилися на зависокі ціни – від €19 до €45 тис.Організатори аукціону сподіваються продати картини пізніше.Ідея продавати картини нацистського диктатора викликала цілий скандал, а мер Нюрнберга назвав це проявом поганого смаку.

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