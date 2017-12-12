У Німеччині на аукціоні не захотіли купувати картини Гітлера
Сьогодні, 05:37
У Німеччині пройшов аукціон, на якому планувалось продати кілька картин Адольфа Гітлера.
На аукціоні у Нюрнберзі ніхто не виявив бажання придбати картини Адольфа Гітлера, пише The Guardian.
Одна з причин – сумнівна автентичність авторства картин. Напередодні дві картини були зняті з продажу через те, що виявилися підробкою.
Також покупці поскаржилися на зависокі ціни – від €19 до €45 тис.
Організатори аукціону сподіваються продати картини пізніше.
Ідея продавати картини нацистського диктатора викликала цілий скандал, а мер Нюрнберга назвав це проявом поганого смаку.
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На аукціоні у Нюрнберзі ніхто не виявив бажання придбати картини Адольфа Гітлера, пише The Guardian.
Одна з причин – сумнівна автентичність авторства картин. Напередодні дві картини були зняті з продажу через те, що виявилися підробкою.
Також покупці поскаржилися на зависокі ціни – від €19 до €45 тис.
Організатори аукціону сподіваються продати картини пізніше.
Ідея продавати картини нацистського диктатора викликала цілий скандал, а мер Нюрнберга назвав це проявом поганого смаку.
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