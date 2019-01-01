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У День закоханих в центрі Луцька покарали «майстра паркування». ФОТО

У День закоханих в центрі Луцька покарали «майстра паркування». ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі, 14 зловили порушника паркування.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

"Чергового «майстра паркування» виявили 14 лютого, близько 11.00, на пр. Волі,14. Інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста було складено адміністративний протокол за ст.152 КУпАП на власника автомобіля, марки «Renault» за фактом порушення Правил благоустрою міста Луцька в частині паркування, який колесами авто «розірвав» трав’яний покрив та вщент знищив зелену зону на прибудинковій території, залишивши після себе колії від коліс" , - йдеться у повідомленні.

На порушника чекає штраф від 340 до 1360 гривень.

У День закоханих в центрі Луцька покарали «майстра паркування». ФОТО
У День закоханих в центрі Луцька покарали «майстра паркування». ФОТО

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Теги: муніципали, паркування
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