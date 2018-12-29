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У Луцьку зловили іноземця з фіктивними документами

У Луцьку зловили іноземця з фіктивними документами
У Луцьку 33-річний іноземець використовував посвідку на тимчасове проживання із підробленим відтиском штампа про реєстрацію.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та оголосили правопорушнику про підозру у скоєнні злочинів, передбаченого ч.3 та ч.4 Кримінального кодексу України, - повідомлии у прес-службі волинської поліції.

Встановлено, що у січні 2019 року оперативники відділу боротьби зі злочинами пов’язаними із торгівлею людьми головного управління Національної поліції у Волинській області спільно із співробітниками управління служби безпеки України у Волинській області викрили 33-річного іноземця, котрий пред’явив органам місцевого самоврядування посвідку на тимчасове місце проживання, видану на його ім’я, із підробленим відтиском штампа про реєстрацію.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та оголосили про підозру в інкримінованих злочинах, передбачених ч.3 та ч.4 ст.358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

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Теги: документи, підробка, кримінал
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