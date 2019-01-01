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За – 383, проти – 1: громада храму Жидичина вирішила відректися від УПЦ (МП) і перейти до ПЦУ

За – 383, проти – 1: громада храму Жидичина вирішила відректися від УПЦ (МП) і перейти до ПЦУ
У селі Жидичин Ківерцівського району відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.

Збори відбулися у приміщенні сільського клубу, всі учасники зборів реєструвалися, аби не допустити участі у зборах немісцевих людей. Кожному учаснику видавали мандат.

Під час зборів зареєструвалося 390 людей. Як оголосила голова лічильної комісії Валентина Вінцюк, «за» перехід парафії до ПЦУ проголосувало 383 людини, проти – 1 людина.

Після голосування кожного, хто взяв участь у голосуванні реєстрували в окремому списку, - пише Перший.

Перед зборами у Жидичині провели опитування представники обох релігійних громад – УПЦ МП і ПЦУ. Загалом 647 людей висловилося за перехід релігійної громади до ПЦУ.

У той час, коли у сільському клубі відбувалися збори і повідомлення про них були розміщенні заздалегідь, близько сотні прихильників Московського патріархату не взяли участі у зборах, а залишалися біля храму і ходили навколо нього хресним ходом.

За – 383, проти – 1: громада храму Жидичина вирішила відректися від УПЦ (МП) і перейти до ПЦУ
За – 383, проти – 1: громада храму Жидичина вирішила відректися від УПЦ (МП) і перейти до ПЦУ
За – 383, проти – 1: громада храму Жидичина вирішила відректися від УПЦ (МП) і перейти до ПЦУ
За – 383, проти – 1: громада храму Жидичина вирішила відректися від УПЦ (МП) і перейти до ПЦУ
За – 383, проти – 1: громада храму Жидичина вирішила відректися від УПЦ (МП) і перейти до ПЦУ
За – 383, проти – 1: громада храму Жидичина вирішила відректися від УПЦ (МП) і перейти до ПЦУ

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Теги: Жидичин, ПЦУ, Волинь
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