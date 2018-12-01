Зніс паркан, стовп і врізався в гараж: у Луцьку – жахлива аварія. ФОТО. ВІДЕО





Про це на своїй сторінці у Сергій Рижков.



Дописувач зазначив, що водій зніс забор, електроопору та протаранив гараж приватного будинку.



На місці події працює поліція.



Рух цією ділянкою дороги - перекрили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Клима Савура та Лазо внаслідок аварії обірвало лінію електропередач.Про це на своїй сторінці у facebook повідомляєДописувач зазначив, що водій зніс забор, електроопору та протаранив гараж приватного будинку.На місці події працює поліція.Рух цією ділянкою дороги - перекрили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію