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Зніс паркан, стовп і врізався в гараж: у Луцьку – жахлива аварія. ФОТО. ВІДЕО

Зніс паркан, стовп і врізався в гараж: у Луцьку – жахлива аварія. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на перехресті вулиць Клима Савура та Лазо внаслідок аварії обірвало лінію електропередач.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Сергій Рижков.

Дописувач зазначив, що водій зніс забор, електроопору та протаранив гараж приватного будинку.

На місці події працює поліція.

Рух цією ділянкою дороги - перекрили.
Зніс паркан, стовп і врізався в гараж: у Луцьку – жахлива аварія. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: аварія, Лазо, Клима Савура, перехрестя, гараж, електроопора
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