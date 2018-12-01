Зніс паркан, стовп і врізався в гараж: у Луцьку – жахлива аварія. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
У Луцьку на перехресті вулиць Клима Савура та Лазо внаслідок аварії обірвало лінію електропередач.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Сергій Рижков.
Дописувач зазначив, що водій зніс забор, електроопору та протаранив гараж приватного будинку.
На місці події працює поліція.
Рух цією ділянкою дороги - перекрили.
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Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Сергій Рижков.
Дописувач зазначив, що водій зніс забор, електроопору та протаранив гараж приватного будинку.
На місці події працює поліція.
Рух цією ділянкою дороги - перекрили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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