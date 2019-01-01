Показали, як виглядав перший у волинському селі трактор. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 06:19
В редакцію Район.Шацьк жителька села Прип'ять принесла фото 50-х років минулого століття.
На цьому фото зафіксовано перший трактор, який дали у колгосп, та його першого тракториста – Ярмола Олександровича Демчука (на фото посередині).
Ймовірно, фото було зроблене у 50-х роках минулого століття, коли у селі почав формуватися колгосп.
Жінка розповідає, що фото віднайшла у сімейному архіві своєї бабусі, рідний брат якої і був першим трактористом на селі.
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На цьому фото зафіксовано перший трактор, який дали у колгосп, та його першого тракториста – Ярмола Олександровича Демчука (на фото посередині).
Ймовірно, фото було зроблене у 50-х роках минулого століття, коли у селі почав формуватися колгосп.
Жінка розповідає, що фото віднайшла у сімейному архіві своєї бабусі, рідний брат якої і був першим трактористом на селі.
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