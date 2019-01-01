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На Волині через необережність людей згоріло три гектари сухої трави

На Волині через необережність людей згоріло три гектари сухої трави
Учора, 17 лютого, пообіді у селі Литовеж Іваничівського району виникло загорання сухої трави на площі 3 гектари.

Про це інформує прес-служба волинських рятувальників.

Загасили вогонь працівники 5-ї та 18-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Нововолинська та селища Іваничі.

Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Нагадаємо, цього ж дня у селищі Головно Любомського району виникла пожежа в літній кухні з тирсоблоків. Погасили загорання вогнеборці 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля та працівники місцевої пожежної команди селища Головно. Ймовірна причина - підпал власником будівлі.

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Теги: пожежа, суха трава, необережність, Волинь
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