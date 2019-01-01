На Волині через необережність людей згоріло три гектари сухої трави
Сьогодні, 19:23
Учора, 17 лютого, пообіді у селі Литовеж Іваничівського району виникло загорання сухої трави на площі 3 гектари.
Про це інформує прес-служба волинських рятувальників.
Загасили вогонь працівники 5-ї та 18-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Нововолинська та селища Іваничі.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Нагадаємо, цього ж дня у селищі Головно Любомського району виникла пожежа в літній кухні з тирсоблоків. Погасили загорання вогнеборці 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля та працівники місцевої пожежної команди селища Головно. Ймовірна причина - підпал власником будівлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує прес-служба волинських рятувальників.
Загасили вогонь працівники 5-ї та 18-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Нововолинська та селища Іваничі.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Нагадаємо, цього ж дня у селищі Головно Любомського району виникла пожежа в літній кухні з тирсоблоків. Погасили загорання вогнеборці 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля та працівники місцевої пожежної команди селища Головно. Ймовірна причина - підпал власником будівлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У ресторації «Брама» – вигідні пропозиції*
Сьогодні, 19:50
Жінка закопала у дворі новонароджену доньку
Сьогодні, 19:31
На Волині через необережність людей згоріло три гектари сухої трави
Сьогодні, 19:23
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 лютого
Сьогодні, 19:00