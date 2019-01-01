На Волині через необережність людей згоріло три гектари сухої трави





Про це інформує прес-служба волинських рятувальників.



Загасили вогонь працівники 5-ї та 18-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Нововолинська та селища Іваничі.



Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Нагадаємо, цього ж дня у селищі Головно Любомського району виникла пожежа в літній кухні з тирсоблоків. Погасили загорання вогнеборці 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля та працівники місцевої пожежної команди селища Головно. Ймовірна причина - підпал власником будівлі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 17 лютого, пообіді у селі Литовеж Іваничівського району виникло загорання сухої трави на площі 3 гектари.Про це інформує прес-служба волинських рятувальників.Загасили вогонь працівники 5-ї та 18-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Нововолинська та селища Іваничі.Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Нагадаємо, цього ж дня у селищі Головно Любомського району. Погасили загорання вогнеборці 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля та працівники місцевої пожежної команди селища Головно. Ймовірна причина - підпал власником будівлі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію