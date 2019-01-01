На «Ягодині» затримали українця, який їхав на авто з підробленим номером кузова





В іномарці виявили механічне пошкодження VIN-кода автомобіля, - інформує Держприкордонслужба України.



До Нацполіції по виявленому правопорушенню направили повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст.290 КК України (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) та про адміністративні правопорушення за ст.121-1 КУпАП (Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону зупинили українця, який прямував автомобілем Rover польської реєстрації.В іномарці виявили механічне пошкодження VIN-кода автомобіля, - інформує Держприкордонслужба України.До Нацполіції по виявленому правопорушенню направили повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст.290 КК України (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) та про адміністративні правопорушення за ст.121-1 КУпАП (Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах).

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