Лучан запрошують на безкоштовний показ кращих фільмів престижної кінопремії

Кіногурманів закликають 22 лютого, у п’ятницю, о 19:00 завітати до Молодіжного центру Волині (вул. Градний Узвіз, 5), де пройде фестивальний кінопоказ від проекту «Lutsk night cinema».Цього разу усіх кінолюбителів запрошують на перегляд добірки найкращих короткометражних фільмів за версією Британської кіноакадемії – «BAFTA: Британія. Коротко 2018».У рамках п'ятничного кіноперегляду глядачам пропонуються до уваги короткометражні картини, що були номіновані на престижну премію BAFTA (Британська Академія Кіно і Телебачення) у 2018 році (загальна тривалість – 2 години). Усі стрічки будуть представлені в українському перекладі.Метою проекту «Lutsk night cinema» є пропаганда здорового способу життя. На заході забороняється розпивати алкоголь або приходити у нетверезому стані. Для глядачів будуть запропоновані чай/кава та смаколики. Глядачам дозволяється приносити із собою будь-які неалкогольні речі для їхнього комфорту.Кінопоказ пройде в рамках фестивалю «Нове британське кіно», який існує за підтримки Британської Ради в Україні у співпраці з дистриб’юторською компанією «Arthouse Traffic».Захід є безкоштовним. Наступний вечірній кінопоказ відбудеться вже у березні.