На Волині браконьєри виловлюють рідкісні водорості з озера Світязь. ФОТО





Днями працівники відділу державної охорони ПЗФ спіймали браконьєрів, жителів с. Світязь, які виловлювали кладофору. Повідомляє перс-служба



На правопорушників були складені відповідні протоколи за ст. 91 КУпАП (порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду), які будуть передані до правоохоронних органів.



Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли працівники парку затримують браконьєрів за виловом цих водоростей.



Кладофори ростуть дуже повільно, 5-10 мм в рік. У зв’язку зі змінами клімату в останні роки популяція її у світі стрімко зменшується. В Україні кладофору можна зустріти лише на кількох озерах, одне з яких Світязь.



Найжахливіше те, що водорості виловлюють місцеві жителі і роблять це бездумно, не замислюючись над тим до яких трагічних наслідків може призвести такий «бізнес».



«Якщо не припинити збирання цієї рослинності, то за короткий проміжок часу наш славнозвісний Світязь перетвориться на звичайне болото. Схаменіться! Не руйнуйте того, що дала нам природа, того, що «годує» влітку більшість місцевих жителів і через що нас знають далеко за межами України», - йдеться в повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Шацького НПП на постійній основі проводяться рейди та патрулювання службою державної охорони.Днями працівники відділу державної охорони ПЗФ спіймали браконьєрів, жителів с. Світязь, які виловлювали кладофору. Повідомляє перс-служба Шацького національного природного парку На правопорушників були складені відповідні протоколи за ст. 91 КУпАП (порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду), які будуть передані до правоохоронних органів.Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли працівники парку затримують браконьєрів за виловом цих водоростей.Кладофори ростуть дуже повільно, 5-10 мм в рік. У зв’язку зі змінами клімату в останні роки популяція її у світі стрімко зменшується. В Україні кладофору можна зустріти лише на кількох озерах, одне з яких Світязь.Найжахливіше те, що водорості виловлюють місцеві жителі і роблять це бездумно, не замислюючись над тим до яких трагічних наслідків може призвести такий «бізнес».«Якщо не припинити збирання цієї рослинності, то за короткий проміжок часу наш славнозвісний Світязь перетвориться на звичайне болото. Схаменіться! Не руйнуйте того, що дала нам природа, того, що «годує» влітку більшість місцевих жителів і через що нас знають далеко за межами України», - йдеться в повідомленні.

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