У Рівному змагалися дзюдоїсти – перемогли волиняни
Сьогодні, 18:32
16 лютого у Рівному пройшла відкрита першість з дзюдо серед школярів, у якій взяли участь 267 юних дзюдоїстів Хмельниччини, Волині, Житомирщини та Рівного.
Про це повідомляє Рівне Вечірнє.
Турнір присвячений 30-й річниці завершення Афганської війни (1979-1989р), під час якої загинуло 3087 українських військових.
Допомогла у проведенні турніру Рівненська міська організація української спілки ветеранів Афганістану.
Перше командне місце здобула збірна волинського міста Любомля, друге – збірна Рівного, а третє – збірна Луцька.
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Про це повідомляє Рівне Вечірнє.
Турнір присвячений 30-й річниці завершення Афганської війни (1979-1989р), під час якої загинуло 3087 українських військових.
Допомогла у проведенні турніру Рівненська міська організація української спілки ветеранів Афганістану.
Перше командне місце здобула збірна волинського міста Любомля, друге – збірна Рівного, а третє – збірна Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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