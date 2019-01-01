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У Рівному змагалися дзюдоїсти – перемогли волиняни

У Рівному змагалися дзюдоїсти – перемогли волиняни
16 лютого у Рівному пройшла відкрита першість з дзюдо серед школярів, у якій взяли участь 267 юних дзюдоїстів Хмельниччини, Волині, Житомирщини та Рівного.

Про це повідомляє Рівне Вечірнє.

Турнір присвячений 30-й річниці завершення Афганської війни (1979-1989р), під час якої загинуло 3087 українських військових.

Допомогла у проведенні турніру Рівненська міська організація української спілки ветеранів Афганістану.

Перше командне місце здобула збірна волинського міста Любомля, друге – збірна Рівного, а третє – збірна Луцька.

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Теги: спорт, діти, Рівне
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