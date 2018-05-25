У Прилуцькому на смерть збили пішохода: розшукують винуватця трагедії

Поліція розшукує водія, винуватця смертельної ДТП у Ківерцівському районі.Так, 18 лютого, близько 22 години на автодорозі перед мостом поблизу села Прилуцьке внаслідок автопригоди загинув пішохід, 40-річний житель цього ж району - інформує ГУНП у Волинській області.Водій із місця пригоди втік. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.За вчинення смертельної ДТП правоохоронці розшукують водія транспортного засобу, попередньо вантажівки з причепом, який рухався у напрямку села Прилуцьке зі сторони села Озерце Ківерцівського району.Правоохоронці просять усіх очевидців події, чи осіб, які володіють будь-якою інформацією з приводу автопригоди, невідкладно зателефонувати за номером служби «102» поліції та допомогти встановити особу водія, винуватця дорожньо-транспортної пригоди.