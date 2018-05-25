У Прилуцькому на смерть збили пішохода: розшукують винуватця трагедії
Сьогодні, 11:52
Поліція розшукує водія, винуватця смертельної ДТП у Ківерцівському районі.
Так, 18 лютого, близько 22 години на автодорозі перед мостом поблизу села Прилуцьке внаслідок автопригоди загинув пішохід, 40-річний житель цього ж району - інформує ГУНП у Волинській області.
Водій із місця пригоди втік. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
За вчинення смертельної ДТП правоохоронці розшукують водія транспортного засобу, попередньо вантажівки з причепом, який рухався у напрямку села Прилуцьке зі сторони села Озерце Ківерцівського району.
Правоохоронці просять усіх очевидців події, чи осіб, які володіють будь-якою інформацією з приводу автопригоди, невідкладно зателефонувати за номером служби «102» поліції та допомогти встановити особу водія, винуватця дорожньо-транспортної пригоди.
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Так, 18 лютого, близько 22 години на автодорозі перед мостом поблизу села Прилуцьке внаслідок автопригоди загинув пішохід, 40-річний житель цього ж району - інформує ГУНП у Волинській області.
Водій із місця пригоди втік. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
За вчинення смертельної ДТП правоохоронці розшукують водія транспортного засобу, попередньо вантажівки з причепом, який рухався у напрямку села Прилуцьке зі сторони села Озерце Ківерцівського району.
Правоохоронці просять усіх очевидців події, чи осіб, які володіють будь-якою інформацією з приводу автопригоди, невідкладно зателефонувати за номером служби «102» поліції та допомогти встановити особу водія, винуватця дорожньо-транспортної пригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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