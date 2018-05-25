вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Прилуцькому на смерть збили пішохода: розшукують винуватця трагедії

У Прилуцькому на смерть збили пішохода: розшукують винуватця трагедії
Поліція розшукує водія, винуватця смертельної ДТП у Ківерцівському районі.

Так, 18 лютого, близько 22 години на автодорозі перед мостом поблизу села Прилуцьке внаслідок автопригоди загинув пішохід, 40-річний житель цього ж району - інформує ГУНП у Волинській області.

Водій із місця пригоди втік. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

За вчинення смертельної ДТП правоохоронці розшукують водія транспортного засобу, попередньо вантажівки з причепом, який рухався у напрямку села Прилуцьке зі сторони села Озерце Ківерцівського району.

Правоохоронці просять усіх очевидців події, чи осіб, які володіють будь-якою інформацією з приводу автопригоди, невідкладно зателефонувати за номером служби «102» поліції та допомогти встановити особу водія, винуватця дорожньо-транспортної пригоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, аварія, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Прилуцькому на смерть збили пішохода: розшукують винуватця трагедії
Сьогодні, 11:52
У селі під Луцьком на переході збили 23-дівчину
Сьогодні, 11:44
Жінка, яку збили у Луцьку поза «зеброю», – у реанімації
Сьогодні, 11:43
На Запоріжжі у селі вбили 98-річну бабусю
Сьогодні, 11:32
«Мені соромно»: хлопець, який у Луцьку порізав намет Порошенка, вибачився за скоєне. ВІДЕО
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
Розшукують водія, який збив на смерть волинянина Розшукують водія, який збив на смерть волинянина
25 травень, 2018, 13:59
У Луцьку розшукують свідків смертельної аварії У Луцьку розшукують свідків смертельної аварії
07 січень, 2018, 18:25
Смерть на трасі «Луцьк-Ковель»: водіїв просять надати відео з реєстраторів Смерть на трасі «Луцьк-Ковель»: водіїв просять надати відео з реєстраторів
13 жовтень, 2017, 12:39
Лучанці вдалося знайти свідків аварії Лучанці вдалося знайти свідків аварії
15 лютий, 14:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Прилуцькому на смерть збили пішохода: розшукують винуватця трагедії
Сьогодні, 11:52
 0
У селі під Луцьком на переході збили 23-дівчину
Сьогодні, 11:44
 0
Жінка, яку збили у Луцьку поза «зеброю», – у реанімації
Сьогодні, 11:43
 0
На Запоріжжі у селі вбили 98-річну бабусю
Сьогодні, 11:32
 0
«Мені соромно»: хлопець, який у Луцьку порізав намет Порошенка, вибачився за скоєне. ВІДЕО
Сьогодні, 11:19
 0
Медіа
відео
1/8