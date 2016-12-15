На Волині діти зламали сайт школи й опублікували там матюки





Про це повідомляє видання



Двоє неповнолітніх здійснили несанкціоноване втручання в офіційний сайт Ковельської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12, виклали там фотознімки, які не стосуються діяльності цього навчального закладу, внесли зміни до написів та посилань нецензурного змісту.



За цим фактом Ковельський відділ поліції відразу ж відкрив кримінальне провадження №12019030110000299 за ч. 1 ст. 361 КК України.



Правоохоронці «вичислили» юних хакерів того ж дня. Хлопці в присутності своїх матерів добровільно надали поліцейським для огляду та вилучення належні їм смартфони «Prestigio» та «Nomi i5030», системний блок із надписом «HARRY», ноутбук «Asus», з яких вони здійснювали вхід на офіційний сайт школи та поширювали фотознімки і нецензурні дописи.



Ухвалою Ковельського міськрайонного суду на вищевказані речові докази наклали арешт.



Санкція частини 1 статті 361 Кримінального кодексу України (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж) передбачає покарання штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські школярі зуміли зламати сайт навчального закладу, опублікувавши там нецензурщину.Про це повідомляє видання Район.Ковель Двоє неповнолітніх здійснили несанкціоноване втручання в офіційний сайт Ковельської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12, виклали там фотознімки, які не стосуються діяльності цього навчального закладу, внесли зміни до написів та посилань нецензурного змісту.За цим фактом Ковельський відділ поліції відразу ж відкрив кримінальне провадження №12019030110000299 за ч. 1 ст. 361 КК України.Правоохоронці «вичислили» юних хакерів того ж дня. Хлопці в присутності своїх матерів добровільно надали поліцейським для огляду та вилучення належні їм смартфони «Prestigio» та «Nomi i5030», системний блок із надписом «HARRY», ноутбук «Asus», з яких вони здійснювали вхід на офіційний сайт школи та поширювали фотознімки і нецензурні дописи.Ухвалою Ковельського міськрайонного суду на вищевказані речові докази наклали арешт.Санкція частини 1 статті 361 Кримінального кодексу України (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж) передбачає покарання штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

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