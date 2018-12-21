Старий ринок у Луцьку працює з порушеннями

На Центральному (Старому) ринку Луцька відповідно до норм необхідно забрати біля сотні контейнерів.Про це йшлося у середу, 20 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.В.о. директора КП «Луцькі ринки»розповів, що з липня підприємство уклало договори з 371 підприємцем на земельній ділянці на Центральному ринку.«Авторитетно заявляю, що немає жодного місця «в тіні». Раніше з облспоживспілкою уклали договори 340 підприємців», - зауважив він.Однак, за словами Михайла Ломаги, відповідно до пожежних та будівельних норм, із ринку необхідно було б забрати 100-150 металевих конструкцій.