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На ковельському вокзалі в поїзд «Варшава-Київ» хотіли запхати 11 000 пачок нелегальних сигарет. ФОТО

На ковельському вокзалі в поїзд «Варшава-Київ» хотіли запхати 11 000 пачок нелегальних сигарет. ФОТО
На Ковельському вокзалі у громадян вилучили понад 11 тис пачок контрафактних цигарок.

Під процесуальним керівництвом Ковельської місцевої прокуратури оперативними співробітниками Північного регіонального управління Державної прикордонної служби на залізничному вокзалі міста Ковель затримано чотирьох громадян України при спробі завантаження тютюнових виробів без акцизних марок в поїзд «Варшава-Київ», - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Правопорушники планували під час руху поїзда приховати контрафактні цигарки у вагонах та перемістити через Державний кордон до Республіки Польща.

На місце події викликали слідчу оперативну групу від Ковельського відділу поліції з метою проведення слідчих дій.

Загальна кількість вилучених тютюнових виробів склала 11 120 пачок.
Триває досудове розслідування, вирішується питання про накладення арешту на вилучені матеріальні цінності.

На ковельському вокзалі в поїзд «Варшава-Київ» хотіли запхати 11 000 пачок нелегальних сигарет. ФОТО
На ковельському вокзалі в поїзд «Варшава-Київ» хотіли запхати 11 000 пачок нелегальних сигарет. ФОТО
На ковельському вокзалі в поїзд «Варшава-Київ» хотіли запхати 11 000 пачок нелегальних сигарет. ФОТО

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Теги: прокуратура, сигарети, контрафакт
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