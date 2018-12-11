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На Волині у горе-матері через пиятику відібрали дитину

На Волині у горе-матері через пиятику відібрали дитину
У Нововолинську на минулому тижні працівники служби у справах дітей разом з іншими фахівцями провели рейд «Сім'я».

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

За результатами проведення рейду у сім'ї, що проживає у мікрорайоні Шахтарському з'ясувалось, що мати дитини перебувала у стані алкогольного сп’яніння, не могла здійснювати належного догляду за сином.

У квартирі був присутній стійкий запах алкоголю та тютюну, а також знаходились чужі люди, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Тож ситуація, що виникла в сім’ї стала загрозливою для життя та здоров’я дитини.

Таким чином, дитину відібрали у матері та влаштували у дитяче відділення Нововолинської ЦМЛ для медичного обстеження.

Поліцейські на горе-матір за неналежне виконання батьківських обов’язків склали адмінпротокол.


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Теги: матір, дитина
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