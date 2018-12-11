На Волині у горе-матері через пиятику відібрали дитину
Сьогодні, 14:57
У Нововолинську на минулому тижні працівники служби у справах дітей разом з іншими фахівцями провели рейд «Сім'я».
Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
За результатами проведення рейду у сім'ї, що проживає у мікрорайоні Шахтарському з'ясувалось, що мати дитини перебувала у стані алкогольного сп’яніння, не могла здійснювати належного догляду за сином.
У квартирі був присутній стійкий запах алкоголю та тютюну, а також знаходились чужі люди, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Тож ситуація, що виникла в сім’ї стала загрозливою для життя та здоров’я дитини.
Таким чином, дитину відібрали у матері та влаштували у дитяче відділення Нововолинської ЦМЛ для медичного обстеження.
Поліцейські на горе-матір за неналежне виконання батьківських обов’язків склали адмінпротокол.
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Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
За результатами проведення рейду у сім'ї, що проживає у мікрорайоні Шахтарському з'ясувалось, що мати дитини перебувала у стані алкогольного сп’яніння, не могла здійснювати належного догляду за сином.
У квартирі був присутній стійкий запах алкоголю та тютюну, а також знаходились чужі люди, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Тож ситуація, що виникла в сім’ї стала загрозливою для життя та здоров’я дитини.
Таким чином, дитину відібрали у матері та влаштували у дитяче відділення Нововолинської ЦМЛ для медичного обстеження.
Поліцейські на горе-матір за неналежне виконання батьківських обов’язків склали адмінпротокол.
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