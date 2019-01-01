Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ

20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. В цей день вшановують українців, які віддали своє життя за країну під час Революції Гідності.Ці люди загинули у боротьбі за демократичні цінності під час революційних подій. Зима 2013-2014 років стала найкривавішою в історії незалежної України. Сотні людей отримали поранення різного ступеня важкості.Сьогодні у Луцьку з цієї нагоди відбулися пам’ятні заходи, - повідомили у луцькій мерії.Так, біля пам'ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України” на Театральному майдані священнослужителі відслужили панахиду за загиблими Героями Небесної Сотні.Сотні лучан у спільній молитві згадали усіх, хто поклали своє життя за демократичні цінності.Потому, у Палаці культури міста Луцька відбувся вечір-реквієм з нагоди вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.