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Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ

Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. В цей день вшановують українців, які віддали своє життя за країну під час Революції Гідності.

Ці люди загинули у боротьбі за демократичні цінності під час революційних подій. Зима 2013-2014 років стала найкривавішою в історії незалежної України. Сотні людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Сьогодні у Луцьку з цієї нагоди відбулися пам’ятні заходи, - повідомили у луцькій мерії.

Так, біля пам'ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України” на Театральному майдані священнослужителі відслужили панахиду за загиблими Героями Небесної Сотні.

Сотні лучан у спільній молитві згадали усіх, хто поклали своє життя за демократичні цінності.

Потому, у Палаці культури міста Луцька відбувся вечір-реквієм з нагоди вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: Революція Гідності, Майдан, Луцьк, фото
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