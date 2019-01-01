Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 16:56
20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. В цей день вшановують українців, які віддали своє життя за країну під час Революції Гідності.
Ці люди загинули у боротьбі за демократичні цінності під час революційних подій. Зима 2013-2014 років стала найкривавішою в історії незалежної України. Сотні людей отримали поранення різного ступеня важкості.
Сьогодні у Луцьку з цієї нагоди відбулися пам’ятні заходи, - повідомили у луцькій мерії.
Так, біля пам'ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України” на Театральному майдані священнослужителі відслужили панахиду за загиблими Героями Небесної Сотні.
Сотні лучан у спільній молитві згадали усіх, хто поклали своє життя за демократичні цінності.
Потому, у Палаці культури міста Луцька відбувся вечір-реквієм з нагоди вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ці люди загинули у боротьбі за демократичні цінності під час революційних подій. Зима 2013-2014 років стала найкривавішою в історії незалежної України. Сотні людей отримали поранення різного ступеня важкості.
Сьогодні у Луцьку з цієї нагоди відбулися пам’ятні заходи, - повідомили у луцькій мерії.
Так, біля пам'ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України” на Театральному майдані священнослужителі відслужили панахиду за загиблими Героями Небесної Сотні.
Сотні лучан у спільній молитві згадали усіх, хто поклали своє життя за демократичні цінності.
Потому, у Палаці культури міста Луцька відбувся вечір-реквієм з нагоди вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині помолилися за Героя Небесної Сотні
Сьогодні, 17:09
Порошенко відзначив легендарного священика з Волині орденом
Сьогодні, 17:06
Луцьк вшанував полеглих героїв Революції Гідності. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 16:56
Знайшли тіло чоловіка без очей та пальців
Сьогодні, 16:39
У луцькому ЦНАПі тепер можна розлучитися
Сьогодні, 16:33