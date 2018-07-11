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На Волині створять 24 нові амбулаторії

На Волині створять 24 нові амбулаторії
На Волині за кошти Світового банку створять 24 нові амбулаторії та реконструюють ще 9.

Про це йшлося у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії управління охорони здоров’я ОДА «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я області в 2018 році та основні завдання на 2019 рік».

Начальник управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк розповів, що завдяки субпроекту Світового банку в області проведуть капітальні ремонти та реконструкцію 33 амбулаторій. Загалом на ці роботи витратять 250 мільйонів гривень.

«Треба думати про житло, інші стимули лікарям для того, щоби ми зробили амбулаторії і було кому там працювати», - зауважив він.

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Теги: медицина, амбулаторія
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