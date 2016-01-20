Донбас визнали найбільш замінованим регіоном у світі
Сьогодні, 02:18
Мінування Донбасу несе серйозні ризики для здоров’я і життя мирного населення окупованої Луганської та Донецької областей, адже після вторгнення Росії Донбас став найбільш замінованим регіоном у світі.
Про це заявив президент України Петро Порошенко під час дебатів Генеральної Асамблеї ООН, пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, до висновку про те, що в усьому світі немає стільки замінованих ділянок, ніж на території тимчасово окупованого Донбасу, прийшли експерти ООН.
Порошенко підкреслив, що така ситуація несе серйозні ризики для здоров’я і життя мирного населення Луганської та Донецької областей.
Також український лідер підкреслив, що за 5 років агентства ООН зібрали понад $460 млн на допомогу Україні для ліквідації гуманітарних наслідків війни, яку розв’язала на Донбасі Росія.
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Про це заявив президент України Петро Порошенко під час дебатів Генеральної Асамблеї ООН, пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, до висновку про те, що в усьому світі немає стільки замінованих ділянок, ніж на території тимчасово окупованого Донбасу, прийшли експерти ООН.
Порошенко підкреслив, що така ситуація несе серйозні ризики для здоров’я і життя мирного населення Луганської та Донецької областей.
Також український лідер підкреслив, що за 5 років агентства ООН зібрали понад $460 млн на допомогу Україні для ліквідації гуманітарних наслідків війни, яку розв’язала на Донбасі Росія.
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