Волинян просять допомогти новонародженому, який не може самостійно дихати

Хлопчик, який народився 20-го лютого у Нововолинську, перебуває у реанімаційному відділенні Волинського обласного перинатального центру на штучній вентиляції легень. Рідні прохають про матеріальну допомогу.Малюк з’явився на світ на 36-му тижні вагітності вагою 2 550 кг, та не міг самостійно дихати. Мама народжувала самостійно, пологи пройшли без ускладнень. Нововолинські лікарі направили батьків з новонародженим до лікарні в Луцьк. Там його обстежили медики.Хлопчику поставили діагноз вроджена пневмонія та набряк головного мозку. Він перебуває на штучній вентиляції легень, під крапельницями та отримує ін’єкції антибіотиків.На лікування йдуть чималі для родини кошти. Рідні просять допомогти небайдужих.