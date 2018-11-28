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На території Жидичинського монастиря підпалили хліви з худобою

На території Жидичинського монастиря підпалили хліви з худобою
У селі Жидичин невідомі підпалили господарські споруди з худобою.

Про це на своїй сторінці у facebook написав Тарас Висоцький.

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Нагадаємо, 23 лютого, о 03.30 год. настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм.

"...Також вчора близько 23:00 зафіксований факт підпалу господарських споруд з живим поголів’ям на території монастирської економії.На щастя, пожежу вдалося загасити власними силами, а представники ДСНСУ склали відповідний акт. Продовжуємо чергування разом з працівниками поліції задля забезпечення законності та правопорядку, а також мирного врегулювання ситуації та уникнення провокацій. Потребуємо допомоги та підтримки!, - йдеться у дописі.


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Теги: стрілянина, церква, Жидичин
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Коментарі 1
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Люди не будьте дурнями. Запитайте ваших дідів як Поляки різали Українців а Українці Поляків. Це все зроблено для розпалу ворожнечі. Жиди хочуть винищити Християнську віру. Не забувайте що УПЦ це не московська церква а та де читають БІБЛІЮ на старословянському. Наші прапра діди христились там...
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