На території Жидичинського монастиря підпалили хліви з худобою





Про це на своїй сторінці у facebook написав Тарас Висоцький.



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Нагадаємо, 23 лютого, о 03.30 год. настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета



"...Також вчора близько 23:00 зафіксований факт підпалу господарських споруд з живим поголів’ям на території монастирської економії.На щастя, пожежу вдалося загасити власними силами, а представники ДСНСУ склали відповідний акт. Продовжуємо чергування разом з працівниками поліції задля забезпечення законності та правопорядку, а також мирного врегулювання ситуації та уникнення провокацій. Потребуємо допомоги та підтримки!, - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Жидичин невідомі підпалили господарські споруди з худобою.Про це на своїй сторінці у facebook написавНагадаємо, 23 лютого, о 03.30 год. настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях , які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм."...Також вчора близько 23:00 зафіксований факт підпалу господарських споруд з живим поголів’ям на території монастирської економії.На щастя, пожежу вдалося загасити власними силами, а представники ДСНСУ склали відповідний акт. Продовжуємо чергування разом з працівниками поліції задля забезпечення законності та правопорядку, а також мирного врегулювання ситуації та уникнення провокацій. Потребуємо допомоги та підтримки!, - йдеться у дописі.

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