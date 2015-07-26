Священику, який стріляв під церквою у Жидичині, призначать психіатричну експертизу





Як розповів у коментарі Петро Шпига, який перебуває на місці події, на даний час поліція проводить перевірку, працює слідчо-оперативна група.



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«Вилучають зброю, якою було здійснено постріли, громадянином, що поживає на території храму. За результатами буде прийнято рішення з внесенням інформації в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками статті 296 частини 4 Кримінального кодексу – хуліганство з використанням вогнепальної зброї», – зазначив Шпига.



«Чи була загроза життю людей слідство покаже. Ми можемо багато чого говорити, але це була ніч», – наголосив чоловік.



Скільки триватиме експертиза поки що не повідомляють.



Петро Шпига зазначив, що перевірятимуть і стан священика, який стріляв. «Буде проведена перевірка, думаю, що буде призначена психіатрична експертиза. Поліція буде постійно перебувати з людьми і не допустить неправомірних дій на території храму», – повідомив начальник ГУНП у Волинській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині священика, який стріляв у людей з рушниці у Жидичині Ківерцівського району, перевіряє поліція. Рушницю вилучили і відправили на експертизу.Як розповів у коментарі Першому начальник ГУНП у Волинській області, який перебуває на місці події, на даний час поліція проводить перевірку, працює слідчо-оперативна група.«Вилучають зброю, якою було здійснено постріли, громадянином, що поживає на території храму. За результатами буде прийнято рішення з внесенням інформації в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками статті 296 частини 4 Кримінального кодексу – хуліганство з використанням вогнепальної зброї», – зазначив Шпига.«Чи була загроза життю людей слідство покаже. Ми можемо багато чого говорити, але це була ніч», – наголосив чоловік.Скільки триватиме експертиза поки що не повідомляють.Петро Шпига зазначив, що перевірятимуть і стан священика, який стріляв. «Буде проведена перевірка, думаю, що буде призначена психіатрична експертиза. Поліція буде постійно перебувати з людьми і не допустить неправомірних дій на території храму», – повідомив начальник ГУНП у Волинській області.

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