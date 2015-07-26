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Священику, який стріляв під церквою у Жидичині, призначать психіатричну експертизу

Священику, який стріляв під церквою у Жидичині, призначать психіатричну експертизу
На Волині священика, який стріляв у людей з рушниці у Жидичині Ківерцівського району, перевіряє поліція. Рушницю вилучили і відправили на експертизу.

Як розповів у коментарі Першому начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига, який перебуває на місці події, на даний час поліція проводить перевірку, працює слідчо-оперативна група.

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«Вилучають зброю, якою було здійснено постріли, громадянином, що поживає на території храму. За результатами буде прийнято рішення з внесенням інформації в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками статті 296 частини 4 Кримінального кодексу – хуліганство з використанням вогнепальної зброї», – зазначив Шпига.

«Чи була загроза життю людей слідство покаже. Ми можемо багато чого говорити, але це була ніч», – наголосив чоловік.

Скільки триватиме експертиза поки що не повідомляють.

Петро Шпига зазначив, що перевірятимуть і стан священика, який стріляв. «Буде проведена перевірка, думаю, що буде призначена психіатрична експертиза. Поліція буде постійно перебувати з людьми і не допустить неправомірних дій на території храму», – повідомив начальник ГУНП у Волинській області.


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Теги: експертиза, священик, Жидичин, стрілянина
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Коментарі 2
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де ж раніше була поліція???
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Оце так пописко!А нам впарюють_не ВБИЙ!Благо,що нікого не завалив.
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