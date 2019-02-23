Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2019. ВІДЕО





Коментарі не зупинили Анну Корсун: співачка удосконалила свій номер і гідно виступила в фіналі, що подарувало їй перемогу, – передає



Нагадаємо, що цьогоріч міжнародний пісенний конкурс “Євробачення” відбудеться у Тель-Авіві, Ізраїль. Вже відомо, що Україна виступить у другій половині першого півфіналу.



Зауважимо, що півфінали конкурсу відбудуться 14 та 16 травня, фінал – 18 травня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Переможець відбору на пісенний конкурс – MARUV, вразила і журі, й глядачів своїм виступом. В Національний відбір на Євробачення-2019 MARUV прийшла з найзухвалішим номером. Ще на першому півфіналі її виступ назвали «інтелігентною провокацією».Коментарі не зупинили: співачка удосконалила свій номер і гідно виступила в фіналі, що подарувало їй перемогу, – передає СТБ Нагадаємо, що цьогоріч міжнародний пісенний конкурс “Євробачення” відбудеться у Тель-Авіві, Ізраїль. Вже відомо, що Україна виступить у другій половині першого півфіналу.Зауважимо, що півфінали конкурсу відбудуться 14 та 16 травня, фінал – 18 травня.

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