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Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2019. ВІДЕО

Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2019. ВІДЕО
Переможець відбору на пісенний конкурс – MARUV, вразила і журі, й глядачів своїм виступом. В Національний відбір на Євробачення-2019 MARUV прийшла з найзухвалішим номером. Ще на першому півфіналі її виступ назвали «інтелігентною провокацією».

Коментарі не зупинили Анну Корсун: співачка удосконалила свій номер і гідно виступила в фіналі, що подарувало їй перемогу, – передає СТБ.

Нагадаємо, що цьогоріч міжнародний пісенний конкурс “Євробачення” відбудеться у Тель-Авіві, Ізраїль. Вже відомо, що Україна виступить у другій половині першого півфіналу.

Зауважимо, що півфінали конкурсу відбудуться 14 та 16 травня, фінал – 18 травня.

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Теги: Євробачення, відбір, фінал, MARUV
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