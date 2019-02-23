Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2019. ВІДЕО
Сьогодні, 06:28
Переможець відбору на пісенний конкурс – MARUV, вразила і журі, й глядачів своїм виступом. В Національний відбір на Євробачення-2019 MARUV прийшла з найзухвалішим номером. Ще на першому півфіналі її виступ назвали «інтелігентною провокацією».
Коментарі не зупинили Анну Корсун: співачка удосконалила свій номер і гідно виступила в фіналі, що подарувало їй перемогу, – передає СТБ.
Нагадаємо, що цьогоріч міжнародний пісенний конкурс “Євробачення” відбудеться у Тель-Авіві, Ізраїль. Вже відомо, що Україна виступить у другій половині першого півфіналу.
Зауважимо, що півфінали конкурсу відбудуться 14 та 16 травня, фінал – 18 травня.
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Коментарі не зупинили Анну Корсун: співачка удосконалила свій номер і гідно виступила в фіналі, що подарувало їй перемогу, – передає СТБ.
Нагадаємо, що цьогоріч міжнародний пісенний конкурс “Євробачення” відбудеться у Тель-Авіві, Ізраїль. Вже відомо, що Україна виступить у другій половині першого півфіналу.
Зауважимо, що півфінали конкурсу відбудуться 14 та 16 травня, фінал – 18 травня.
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