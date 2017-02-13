В місті на Волині люди викидають сміття просто під парканом церкви. ФОТО





Про це повідомляють мешканці міста, - пише



Поряд із храмом та дитячим майданчиком - справжнісіньке сміттєзвалище: порожні пляшки з-під алкоголю, пластикові стакани і інший дрібний мотлох. А хтось і взагалі викинув чорну торбинку із сміттям, мабуть, не спромігся донести до найближчого смітника.







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