В місті на Волині люди викидають сміття просто під парканом церкви. ФОТО
Сьогодні, 08:36
Позаду Геогріївської церкви у Володимирі-Волинському - справжнісінький смітник.
Про це повідомляють мешканці міста, - пише Волинь UA.
Поряд із храмом та дитячим майданчиком - справжнісіньке сміттєзвалище: порожні пляшки з-під алкоголю, пластикові стакани і інший дрібний мотлох. А хтось і взагалі викинув чорну торбинку із сміттям, мабуть, не спромігся донести до найближчого смітника.
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Про це повідомляють мешканці міста, - пише Волинь UA.
Поряд із храмом та дитячим майданчиком - справжнісіньке сміттєзвалище: порожні пляшки з-під алкоголю, пластикові стакани і інший дрібний мотлох. А хтось і взагалі викинув чорну торбинку із сміттям, мабуть, не спромігся донести до найближчого смітника.
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