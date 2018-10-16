На Закарпатті син зарізав батька. ФОТО
Сьогодні, 09:45
У селищі Батєво Берегівського району під час сімейної сварки 23-річний чоловік вбив свого батька. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, підозрюваного затримали й взяли під варту.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Інцидент трапився 22 лютого у селі Батєво Берегівського району. Правоохоронці встановили, що близько 19.00 год в оселі виник сімейно-побутовий конфлікт між 53-річний батьком та його 23-літнім сином.
Під час сварки син, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, схопив кухонний ніж і завдав смертельне поранення в груди чоловікові. Потерпілий від отриманої травми помер на місці.За даним фактом поліція Берегова розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Знаряддя вбивства – ніж вилучено та направлено на експертизу.
Підозрюваного в скоєнні вбивства затримано в порядку ст.208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Міру запобіжного заходу йому обиратиме суд.
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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Інцидент трапився 22 лютого у селі Батєво Берегівського району. Правоохоронці встановили, що близько 19.00 год в оселі виник сімейно-побутовий конфлікт між 53-річний батьком та його 23-літнім сином.
Під час сварки син, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, схопив кухонний ніж і завдав смертельне поранення в груди чоловікові. Потерпілий від отриманої травми помер на місці.За даним фактом поліція Берегова розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Знаряддя вбивства – ніж вилучено та направлено на експертизу.
Підозрюваного в скоєнні вбивства затримано в порядку ст.208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Міру запобіжного заходу йому обиратиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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