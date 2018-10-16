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На Закарпатті син зарізав батька. ФОТО

На Закарпатті син зарізав батька. ФОТО
У селищі Батєво Берегівського району під час сімейної сварки 23-річний чоловік вбив свого батька. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, підозрюваного затримали й взяли під варту.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Інцидент трапився 22 лютого у селі Батєво Берегівського району. Правоохоронці встановили, що близько 19.00 год в оселі виник сімейно-побутовий конфлікт між 53-річний батьком та його 23-літнім сином.
На Закарпатті син зарізав батька. ФОТО

Під час сварки син, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, схопив кухонний ніж і завдав смертельне поранення в груди чоловікові. Потерпілий від отриманої травми помер на місці.За даним фактом поліція Берегова розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Знаряддя вбивства – ніж вилучено та направлено на експертизу.
На Закарпатті син зарізав батька. ФОТО

Підозрюваного в скоєнні вбивства затримано в порядку ст.208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Міру запобіжного заходу йому обиратиме суд.

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Теги: вбивство, син, батько, ніж, поліція
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