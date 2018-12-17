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У Ковелі водій напідпитку пошкодив авто патрульних і, тікаючи, заїхав на стоянку відділку поліції. ВІДЕО

У Ковелі водій напідпитку пошкодив авто патрульних і, тікаючи, заїхав на стоянку відділку поліції. ВІДЕО
У Ковелі, по вулиці Варшавській, близько 6 години ранку, інспектори прибули на виклик про порушення ПДР: заявник повідомляв, що водій Volkswagen Touareg перебуває в стані сп’яніння і «кружляє» територією.

Повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

На автозаправці два екіпажі патрульних заблокували керманича, оскільки той не виконував законних вимог про зупинку.

Та чоловік не зреагував, при цьому, здійснюючи рух заднім ходом, пошкодив службовий автомобіль Mitsubishi Outlander, та намагався втекти.

Врешті, він звернув на стоянку Ковельського відділку поліції по вулиці Незалежності, де й був затриманий.

35-річний водій справді мав ознаки сильного сп’яніння, однак пройти перевірку відмовився. На нього за скоєні порушення оформили 3 протоколи та 1 постанову, також він відшкодує вартість ремонту службового автомобіля.
У Ковелі водій напідпитку пошкодив авто патрульних і, тікаючи, заїхав на стоянку відділку поліції. ВІДЕО

У Ковелі водій напідпитку пошкодив авто патрульних і, тікаючи, заїхав на стоянку відділку поліції. ВІДЕО

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Теги: поліція, п'яний, водій, стоянка, Ковель
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