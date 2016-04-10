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Майже 300 автівок згоріли під час авіашоу в Індії. ВІДЕО

Майже 300 автівок згоріли під час авіашоу в Індії. ВІДЕО
Близько 300 транспортних засобів згоріли внаслідок пожежі на авіашоу Aero India-2019 на півночі міста Бангалор в індійському штаті Карнатака.

Про це 23 лютого повідомляє телеканал NDTV, – пише Кореспондент.

Пожежа спалахнула на парковці біля аеродрому Елаханка, де проходить міжнародний авіасалон. Пожежею було охоплено транспортні засоби від автобусів і легкових автомобілів до мотоциклів і скутерів.

Можливою причиною пожежі, на думку працівників поліції, могла стати непогашена сигарета, викинута кимось у суху траву. Сильний вітер посприяв швидкому поширенню вогню.

На місце пожежі прибули 12 пожежних машин, для оцінки ситуації був запущений вертоліт. Вогонь вдалося локалізувати.

Інформація про потерпілих не повідомляється. Робота авіасалону була тимчасово припинена, розпочато розслідування обставин виникнення пожежі.

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Теги: Індія, авіашоу, пожежа, машина
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