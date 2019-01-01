Волинські лижники привезли «золото» з чемпіонату України

Волинські туристи завоювали командне "золото" на чемпіонаті з лижного туризму.Про це повідомили на сайті Боратинської сільської ради."Нинішня зима добігає до завершення. Цього разу вона особливо не вирізнялася ні температурними показниками, ні рясними снігопадами. Однак, це не завадило волинським туристам завоювати командне "золото" на Чемпіонаті з лижного туризму, який нещодавно завершився на Івано-Франківщині. Для нашої громади приємним є той факт, що в числі переможців – вчитель з Променя Володимир Казаков. Нагадаємо, що минулого року він також був серед чемпіонів Кубка України з лижного туризму", - йдеться у повідомленні.Нинішні змагання проходили три дні. Волиняни вибороли "срібло" на дистанціях «Смуги перешкод» (командні змагання та естафета) та були третіми на дистанції «Лижний маршрут».Разом з дорослими на старт вийшла і юніорська збірна області, сформована з вихованцівВ загальному підсумку команда у складіпоказала шостий результат.