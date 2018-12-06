В місті на Волині людям без попередження відключили газ, – соцмережі
Сьогодні, 01:28
У зв'язку із встановленням лічильників, в понеділок, 25 лютого, мешканцям ковельської багатоповерхівки відключили газ.
Про це в facebook написала місцева мешканка Оксана Цюп'яшук.
"25 лютого, в буд.№3 , вул.Заводська, працівниками "Ковельгаз" було здійснено відключення газу в зв'язку зі встановленням лічильників (без попередження мешканців). На під'їздах висять оголошення стосовно запланованих робіт на 21 лютого.
Ввечері газ так і не підключили, тобто, попереду ще один день без газу,і знову ж таки без попередження. Хіба так має робитись?", - обурюється жінка.
Зображення ілюстративне
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Про це в facebook написала місцева мешканка Оксана Цюп'яшук.
"25 лютого, в буд.№3 , вул.Заводська, працівниками "Ковельгаз" було здійснено відключення газу в зв'язку зі встановленням лічильників (без попередження мешканців). На під'їздах висять оголошення стосовно запланованих робіт на 21 лютого.
Ввечері газ так і не підключили, тобто, попереду ще один день без газу,і знову ж таки без попередження. Хіба так має робитись?", - обурюється жінка.
Зображення ілюстративне
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