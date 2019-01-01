Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині 27 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Сільська рада, школа с. Красностав, вул. Центральна
2. 09:00-17:00 Магазин, ФАП с. Турівка, вул. Перемоги, Степова
Горохівський район
1. с.Сільце
09:00-17:00
ПАТ "Волиньгаз"
Горохівська філія
СКЗ
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
ПрАТ"Тернопільський молоко завод" Пункт приймання та охолодження молока с. Сільце:
вул. Шевченка,
вул. Центральна,
вул. Шкільна,
вул. ЛЬвівська
вул. Нова
2. 09:00-17:00 ТзОВ "Волинь Нова" Млин с. Терешківці:
вул. Набережна
вул. Миру
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
с.Лежниця вул. Центральна
2. 9:30-17:00
смт Іваничі вул.Львівська, Перемоги
Камінь-Каширський район
1. КТП-265 Л-2, Л-1, Л-3 09:30 – 17:00 ПП Швед О.Д. с.Видерта, вул.. Молодіжна, вул.. Б.Хмельницького, вул.. Щорса.
2. ПЛ-10кВ Л-86-02 від ЛР-63 (ТП-348). 09:30 – 16:00 ФАП, Токарчук С.П., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ТзОВ "УкрТАУЕР" (мобільна станція). с.Стобихва
Ковельський район
1. 9:00-17:00 Філія Ков.автодор, Ковель.Комбікормовий завод
ТзОВ "Мусон-еко", Львівська філія ПрАТ"Київстар", Ковельське РЖКП №2
ТзОВ Компанія Калина, ТзОВ"З-д сучасних БМ"
МПП "Міф", ПрАТ "Галнафтохім"
Ф.О.Наумич І.В., ТзДВ "КЗБК"
Вол-Волинська КЕВ, ТзОВ "Торіс "
Ф.О. Хлуд С.Л., ТзОВ "ПМК -22 ЛТД"
ФОП Дейнека А.В, МПП "Вероніка"
Будинкоуправління №2, ПрАТ"Волиньнасінтрав"
ФОП Божичко С.В., ВАТ АТП 0202
м. Ковель, вул. Кутузова, вул. Ватутіна, вул. Брестська
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-124 9:30 – 17:00 Полонківське споживче товариство – контора, магазин
Церква
ПАТ "Укртелеком" – АТС
ФОП Каленюк Олена Анатоліївна - магазин с. Полонка вул. Перемоги (частково), Заводська, Миру, Молодіжна
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 ктп-22 9:00 – 17:00
с.Скиби
2 пл-0.4 ктп-133 9:00 – 17:00
с.Новоугрузька
3 пл-0.4 зтп-94
9:00 – 17:00
м.Любомль вул,Незалежності, Привітна, Стуса пров.Незалежності
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
Школа, дит. садок, лісопилка, СВК «Промінь» с. В.Курінь, вул.Незалежності (частково), Червоноармійська (частково).
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
смт.Благодатне
вул.Б.Хмельницького
вул.Перемоги, 5, 7
вул.Лопатіна, 7-11, 8-14
вул.Пархоменка, 3, 4, 5, 6
вул.Незалежності, 1-7, 2-6.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-437 9:00-17:00 смт.Дубище пожежна частина №7, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Крижівка млин, пилорама
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка
6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.
8 Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище контори, магазини, деревообробний цех, школа №3, котельня, школа-інтернат, торговий павільйон, перукарня, торговий кіоск, м.Рожище вул.Сковороди, Промислова,Я.Мудрого, Набережна, Зарічна,12-44, Сухарєва, Макаренка, Промислова, 2-13, К.Шилокадзе, 3-37,2-42 .
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
10 ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-497 9:00-17:00 с.Топільне вул.Квітнева 140-158, 127-159
Старовижівський район
1 КТП-59 10:00 – 16:00 колгоспний двір. Станція мобільного звязку МТС,Київстар ДЖЄСЕМ,СВК Полісся,Волиньводгосп склади,гаражі с. Дубечне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Сільська рада, школа с. Красностав, вул. Центральна
2. 09:00-17:00 Магазин, ФАП с. Турівка, вул. Перемоги, Степова
Горохівський район
1. с.Сільце
09:00-17:00
ПАТ "Волиньгаз"
Горохівська філія
СКЗ
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
ПрАТ"Тернопільський молоко завод" Пункт приймання та охолодження молока с. Сільце:
вул. Шевченка,
вул. Центральна,
вул. Шкільна,
вул. ЛЬвівська
вул. Нова
2. 09:00-17:00 ТзОВ "Волинь Нова" Млин с. Терешківці:
вул. Набережна
вул. Миру
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
с.Лежниця вул. Центральна
2. 9:30-17:00
смт Іваничі вул.Львівська, Перемоги
Камінь-Каширський район
1. КТП-265 Л-2, Л-1, Л-3 09:30 – 17:00 ПП Швед О.Д. с.Видерта, вул.. Молодіжна, вул.. Б.Хмельницького, вул.. Щорса.
2. ПЛ-10кВ Л-86-02 від ЛР-63 (ТП-348). 09:30 – 16:00 ФАП, Токарчук С.П., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ТзОВ "УкрТАУЕР" (мобільна станція). с.Стобихва
Ковельський район
1. 9:00-17:00 Філія Ков.автодор, Ковель.Комбікормовий завод
ТзОВ "Мусон-еко", Львівська філія ПрАТ"Київстар", Ковельське РЖКП №2
ТзОВ Компанія Калина, ТзОВ"З-д сучасних БМ"
МПП "Міф", ПрАТ "Галнафтохім"
Ф.О.Наумич І.В., ТзДВ "КЗБК"
Вол-Волинська КЕВ, ТзОВ "Торіс "
Ф.О. Хлуд С.Л., ТзОВ "ПМК -22 ЛТД"
ФОП Дейнека А.В, МПП "Вероніка"
Будинкоуправління №2, ПрАТ"Волиньнасінтрав"
ФОП Божичко С.В., ВАТ АТП 0202
м. Ковель, вул. Кутузова, вул. Ватутіна, вул. Брестська
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-124 9:30 – 17:00 Полонківське споживче товариство – контора, магазин
Церква
ПАТ "Укртелеком" – АТС
ФОП Каленюк Олена Анатоліївна - магазин с. Полонка вул. Перемоги (частково), Заводська, Миру, Молодіжна
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 ктп-22 9:00 – 17:00
с.Скиби
2 пл-0.4 ктп-133 9:00 – 17:00
с.Новоугрузька
3 пл-0.4 зтп-94
9:00 – 17:00
м.Любомль вул,Незалежності, Привітна, Стуса пров.Незалежності
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
Школа, дит. садок, лісопилка, СВК «Промінь» с. В.Курінь, вул.Незалежності (частково), Червоноармійська (частково).
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
смт.Благодатне
вул.Б.Хмельницького
вул.Перемоги, 5, 7
вул.Лопатіна, 7-11, 8-14
вул.Пархоменка, 3, 4, 5, 6
вул.Незалежності, 1-7, 2-6.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-437 9:00-17:00 смт.Дубище пожежна частина №7, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Крижівка млин, пилорама
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка
6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.
8 Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище контори, магазини, деревообробний цех, школа №3, котельня, школа-інтернат, торговий павільйон, перукарня, торговий кіоск, м.Рожище вул.Сковороди, Промислова,Я.Мудрого, Набережна, Зарічна,12-44, Сухарєва, Макаренка, Промислова, 2-13, К.Шилокадзе, 3-37,2-42 .
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
10 ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-497 9:00-17:00 с.Топільне вул.Квітнева 140-158, 127-159
Старовижівський район
1 КТП-59 10:00 – 16:00 колгоспний двір. Станція мобільного звязку МТС,Київстар ДЖЄСЕМ,СВК Полісся,Волиньводгосп склади,гаражі с. Дубечне
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