Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 лютого





Володимир-Волинський район



1. 09:00-17:00

Сільська рада, школа с. Красностав, вул. Центральна

2. 09:00-17:00 Магазин, ФАП с. Турівка, вул. Перемоги, Степова



Горохівський район



1. с.Сільце

09:00-17:00

ПАТ "Волиньгаз"

Горохівська філія

СКЗ

Церква Церква

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП

ПрАТ"Тернопільський молоко завод" Пункт приймання та охолодження молока с. Сільце:

вул. Шевченка,

вул. Центральна,

вул. Шкільна,

вул. ЛЬвівська

вул. Нова



2. 09:00-17:00 ТзОВ "Волинь Нова" Млин с. Терешківці:

вул. Набережна

вул. Миру





Іваничівський район



1. 9:00-17:00

с.Лежниця вул. Центральна



2. 9:30-17:00

смт Іваничі вул.Львівська, Перемоги



Камінь-Каширський район



1. КТП-265 Л-2, Л-1, Л-3 09:30 – 17:00 ПП Швед О.Д. с.Видерта, вул.. Молодіжна, вул.. Б.Хмельницького, вул.. Щорса.

2. ПЛ-10кВ Л-86-02 від ЛР-63 (ТП-348). 09:30 – 16:00 ФАП, Токарчук С.П., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ТзОВ "УкрТАУЕР" (мобільна станція). с.Стобихва





Ковельський район



1. 9:00-17:00 Філія Ков.автодор, Ковель.Комбікормовий завод

ТзОВ "Мусон-еко", Львівська філія ПрАТ"Київстар", Ковельське РЖКП №2

ТзОВ Компанія Калина, ТзОВ"З-д сучасних БМ"

МПП "Міф", ПрАТ "Галнафтохім"

Ф.О.Наумич І.В., ТзДВ "КЗБК"

Вол-Волинська КЕВ, ТзОВ "Торіс "

Ф.О. Хлуд С.Л., ТзОВ "ПМК -22 ЛТД"

ФОП Дейнека А.В, МПП "Вероніка"

Будинкоуправління №2, ПрАТ"Волиньнасінтрав"

ФОП Божичко С.В., ВАТ АТП 0202

м. Ковель, вул. Кутузова, вул. Ватутіна, вул. Брестська



Луцький район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-124 9:30 – 17:00 Полонківське споживче товариство – контора, магазин

Церква

ПАТ "Укртелеком" – АТС

ФОП Каленюк Олена Анатоліївна - магазин с. Полонка вул. Перемоги (частково), Заводська, Миру, Молодіжна



Любомльський та Шацький райони



1 пл-0.4 ктп-22 9:00 – 17:00

с.Скиби





2 пл-0.4 ктп-133 9:00 – 17:00

с.Новоугрузька

3 пл-0.4 зтп-94

9:00 – 17:00

м.Любомль вул,Незалежності, Привітна, Стуса пров.Незалежності



Любешівський район



1. 10:00 - 17:00

Школа, дит. садок, лісопилка, СВК «Промінь» с. В.Курінь, вул.Незалежності (частково), Червоноармійська (частково).



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

смт.Благодатне

вул.Б.Хмельницького

вул.Перемоги, 5, 7

вул.Лопатіна, 7-11, 8-14

вул.Пархоменка, 3, 4, 5, 6

вул.Незалежності, 1-7, 2-6.



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-437 9:00-17:00 смт.Дубище пожежна частина №7, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Крижівка млин, пилорама

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка

6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .

7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.

8 Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище контори, магазини, деревообробний цех, школа №3, котельня, школа-інтернат, торговий павільйон, перукарня, торговий кіоск, м.Рожище вул.Сковороди, Промислова,Я.Мудрого, Набережна, Зарічна,12-44, Сухарєва, Макаренка, Промислова, 2-13, К.Шилокадзе, 3-37,2-42 .

9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова

10 ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-497 9:00-17:00 с.Топільне вул.Квітнева 140-158, 127-159





Старовижівський район



1 КТП-59 10:00 – 16:00 колгоспний двір. Станція мобільного звязку МТС,Київстар ДЖЄСЕМ,СВК Полісся,Волиньводгосп склади,гаражі с. Дубечне







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 27 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00Сільська рада, школа с. Красностав, вул. Центральна2. 09:00-17:00 Магазин, ФАП с. Турівка, вул. Перемоги, Степова1. с.Сільце09:00-17:00ПАТ "Волиньгаз"Горохівська філіяСКЗЦерква ЦеркваКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАППрАТ"Тернопільський молоко завод" Пункт приймання та охолодження молока с. Сільце:вул. Шевченка,вул. Центральна,вул. Шкільна,вул. ЛЬвівськавул. Нова2. 09:00-17:00 ТзОВ "Волинь Нова" Млин с. Терешківці:вул. Набережнавул. Миру1. 9:00-17:00с.Лежниця вул. Центральна2. 9:30-17:00смт Іваничі вул.Львівська, Перемоги1. КТП-265 Л-2, Л-1, Л-3 09:30 – 17:00 ПП Швед О.Д. с.Видерта, вул.. Молодіжна, вул.. Б.Хмельницького, вул.. Щорса.2. ПЛ-10кВ Л-86-02 від ЛР-63 (ТП-348). 09:30 – 16:00 ФАП, Токарчук С.П., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ТзОВ "УкрТАУЕР" (мобільна станція). с.Стобихва1. 9:00-17:00 Філія Ков.автодор, Ковель.Комбікормовий заводТзОВ "Мусон-еко", Львівська філія ПрАТ"Київстар", Ковельське РЖКП №2ТзОВ Компанія Калина, ТзОВ"З-д сучасних БМ"МПП "Міф", ПрАТ "Галнафтохім"Ф.О.Наумич І.В., ТзДВ "КЗБК"Вол-Волинська КЕВ, ТзОВ "Торіс "Ф.О. Хлуд С.Л., ТзОВ "ПМК -22 ЛТД"ФОП Дейнека А.В, МПП "Вероніка"Будинкоуправління №2, ПрАТ"Волиньнасінтрав"ФОП Божичко С.В., ВАТ АТП 0202м. Ковель, вул. Кутузова, вул. Ватутіна, вул. Брестська1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-124 9:30 – 17:00 Полонківське споживче товариство – контора, магазинЦеркваПАТ "Укртелеком" – АТСФОП Каленюк Олена Анатоліївна - магазин с. Полонка вул. Перемоги (частково), Заводська, Миру, Молодіжна1 пл-0.4 ктп-22 9:00 – 17:00с.Скиби2 пл-0.4 ктп-133 9:00 – 17:00с.Новоугрузька3 пл-0.4 зтп-949:00 – 17:00м.Любомль вул,Незалежності, Привітна, Стуса пров.Незалежності1. 10:00 - 17:00Школа, дит. садок, лісопилка, СВК «Промінь» с. В.Курінь, вул.Незалежності (частково), Червоноармійська (частково).1. 09:00-17:00смт.Благодатневул.Б.Хмельницькоговул.Перемоги, 5, 7вул.Лопатіна, 7-11, 8-14вул.Пархоменка, 3, 4, 5, 6вул.Незалежності, 1-7, 2-6.1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-437 9:00-17:00 смт.Дубище пожежна частина №7, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Крижівка млин, пилорама3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.8 Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище контори, магазини, деревообробний цех, школа №3, котельня, школа-інтернат, торговий павільйон, перукарня, торговий кіоск, м.Рожище вул.Сковороди, Промислова,Я.Мудрого, Набережна, Зарічна,12-44, Сухарєва, Макаренка, Промислова, 2-13, К.Шилокадзе, 3-37,2-42 .9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова10 ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-497 9:00-17:00 с.Топільне вул.Квітнева 140-158, 127-1591 КТП-59 10:00 – 16:00 колгоспний двір. Станція мобільного звязку МТС,Київстар ДЖЄСЕМ,СВК Полісся,Волиньводгосп склади,гаражі с. Дубечне

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