Коровай – у Китай: історія волинської майстрині весільних солодощів. ФОТО





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ПЕРШИЙ КОРОВАЙ – НА ВЕСІЛЛЯ БРАТА



Перший свій коровай Лілія спекла 15 років тому на весілля брата. Зізнається, що його тричі доводилося перепікати, адже після печі тісто чомусь падало. Плакала, замішувала тіс­­то і пекла знову. Але прикмета, яка побутує у коровайниць (якщо весільний хліб з першого разу не вдається, то й у подружжя не заладиться), не справдилася. Потім посипалися замовлення від рідних та друзів, сусідів, знайомих… «Спра­цювало «сарафанне радіо», – сміється жінка. А з появою соцмереж стало набагато легше шукати клієнтів: розмістила декілька фото короваїв у соцмережі – і вже вони самі тебе знайдуть!



Але так було не завжди, адже історія будь-якого успіху – це тяжкий шлях. Після школи дівчина мріяла здобути вищу освіту в Луцькому індустріальному інституті. Та саме перед тим, як їхати на співбесіду, померла мама. Дівчина розуміла, що батькові самому буде важко фінансово забезпечувати родину, тож відмовилася від вступу в інститут і подала до­ку­менти в Шацький лісовий коледж. Але і звідти забрала документи, так і не розпочавши навчання, бо треба було йти працювати. Проявила себе на роботі у дитсадку, Терцентрі, селищній раді, навчалася на курсах перукаря та бухгалтерів, але за жодних умов не покидала улюблене заняття – печіння тортиків, до якого згодом дода­лося й ко­ровайництво.



Рецептуру випікання короваю Лілія не відкриває нікому, лише зізнається, що це – рецепт маминої паски. Пробувала трохи експериментувати, змінювати рецепт, але впевнилася, що нічого кращого так і не отримала.



РОЗВИНУТИ «КОРОВАЙНИЙ» БІЗНЕС ДОПОМІГ ПРОЕКТ ТА ГРАНТ ВІД НІМЕЦЬКОГО БАНКУ



Допомогли у розвитку коровайної справи шачанки з громадської організації «Волинські перспективи», однією з ініціатив якої є розвиток та підтримка малого та середнього бізнесу. Особ­ливо вдячна шачанкам – тренерам проекту Ніні Пахом’юк, Ірині Колковській та Наталії Романюк. Саме в цій організації в минулому році організували дводенний тренінг, успішний захист бізнес-плану та отримання гранту на розвиток власного бізнесу в рамках проекту «Зміцнення самозабезпечення внутрішньо переміщених осіб та громад, що постраждали від конфлікту в Україні» за фінансової підтримки уряду Федеративної республіки Німеччини, що діє через німецький банк розвитку KFV. Ризикнула подати заявку на участь у німецькому проекті й Лілія: заповнила онлайн-анкету та відправила. А вже через декілька місяців їй зателе­фонували та повідомили, що її відібрали до участі у проекті.



«З-поміж 60 тисяч заявок відібрали на тренінг 60 людей, а з них ще декількох відсіяли після першого дня занять. Там від спікера Михайла Зданевича почула багато корисного про те, з чого почати власну справу, на чому акцентувати увагу та над чим варто зосередитися в першу чергу. Тобто покрокові інструк­ції, які нам давали, допомогли ба­гатьом учасникам тренінгу започаткувати власну справу в пекарській, ди­зайнерській і на­віть сфері на­дання пос­луг з ремонту сантехніки», – роз­по­відає Лілія Охрим.



У підсумку через місяць жінка уже їхала в Луцьк із короваєм, аби презентувати свій бізнес-план. І їй це успішно вдалося (члени журі були вражені майстерністю ша­чанки та виглядом і ароматом ко­роваю, що пахнув на всі по­верхи). Вона також, окрім серти­фікату, отримала грант в сумі 650 євро на придбання кухонної тех­ніки – тіс­тозамішувача та професійного багатофункціонального міксера.



«Це дууууже корисні речі в роботі. По-перше, економить час: накидала інгредієнтів у тісто і включила, а тим часом можу якусь іншу роботу виконувати. Таку техніку я б ніколи не дозволила собі купити, адже той таки про­фесійний міксер коштує декілька тисяч гривень», - захоплено розповідає коровайниця.



Зараз шачанка знову планує взяти участь у проекті, який цього разу фінансуватиме канадська організація. Задумується і над участю у проекті за фінансування австралійців. Але на цей раз до проекту треба готуватися уже більш ретельно, потрібно здивувати журі чимось справді оригінальним і нестандартним. Бо ж і гранти там значно більші.



А ДО КОРОВАЇВ – ЩЕ Й ТОРТИКИ



Проте не тільки випіканням весільного символу займається Лілія. На «ура» йдуть і торти до різноманітних ювілеїв та свят. Замовляють і діткам на дні народження, і подружжям на річниці спільного життя, і на життєві ювілеї. І тут теж фантазії жінки немає меж: торти у формі колобка на пенькові, іграшкової машинки з вітанням, із зображенням мультяшних героїв, а для дорослих – двох сердець, розмаїтих квіткових композицій прикрасять будь-яке родинне свято! Уперше спекти торт спробувала Лілія у 15-річному віці. Каже, «задавила» українська жаба: подруга змогла спекти, і в неї вийде. Навіть шкільною наукою доводилося не раз жертвувати, бо інколи через замовлення не встигала вивчити домашнє завдання, хоч і вчилася непогано.



Найбільше до вподоби замовникам торти «Спартак» та бісквітні. А от ті рецепти, які розміщують на кулінарних блогах в Інтернеті (наприклад, «Пані Валевська» чи «Арлекін») доводиться удосконалювати самій, добавляючи певні інгредієнти або змінюючи пропорції, бо виходять вони або несмачні, або з тістом доводиться мати чимало мороки. Навіть технологічні секрети за більш ніж два десятки років встигла свої виробити, адже впевнена, що рецепт – це одне, а от секрет вдалої випічки криється таки у технології.



Цікавлюся, якими об’ємами купує продукти. На що чую коротку та лаконічну відповідь: муку і цукор – мішками, яйця, ванілін та маргарин – ящиками.



У ПЛАНАХ – СВОЯ МІНІ-ПЕКАРНЯ У ДВОРІ



Найближчим часом Лілія хоче побудувати в дворі міні-пе­карню, де б могла уже з більшим розмахом займатися улюбленою справою. Бо у невеликій кухні не те, що мало місця для десятків короваїв, а й для родини, де виховується четверо дітей. Зіз­на­ється, що у тиждень доводилося найбільше випікати 32 короваї та торти. «Дуже важко справлятися з усім. Буває, що як встану в суботу вранці, то аж наступного тижня у неділю ляжу, поспавши на добу тільки дві-три години. Але якщо треба – то допомагають діти – особливо моя 11-річна донька Іванка та хлопці. Навіть найменшенька чотирирічна Юліанка береться до роботи та старанно виробляє свої перші трояндочки та листочки», – розповідає Лілія.



КОРОВАЯМИ ЛАСУЮТЬ НА ЗАКОРДОННИХ ВЕСІЛЛЯХ



І де вже тільки не бували короваї шачанки: в Італії, Польщі, Білорусі, Великій Британії, Німеччині, Туреччині. Навіть у Китай літаком відправляли! Наступного тижня короваєм Лілії будуть ласувати на ве­сіллі у Франції. А про місцеві замовлення вже годі й говорити.



«Був випадок, коли два роки тому замовив коровай священик із Гомеля (Білорусь). І так мене благословив за того коровая, що я півдня лише замовлення приймала, списала увесь зошит», – ділиться спогадами Лілія.



А тим, хто хоче почати власну справу, тим паче, якщо вона є улюбленою, майстриня радить не боятися ризикувати та більше брати участь у проектах та тренінгах для початківців. Там скажуть, з чого почати, як отримати гранти та навчать, як своїм проектом зацікавити інвесторів та фонди. Адже Лілія на собі переконалася у їхній дієвості.







Віта ШЕПЕЛЯ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Справжньою майстринею короваїв є шачанка Лілія Охрим. Одно, дво- та триповерхові шедеври з пахучого солодкого хліба, прикрашені різнокольоровими квітами із мастики чи весільними палками з паперовими квітами створюють святковий настрій для найважливішої події у житті молодят.Про це пише Район.Шацьк Перший свій коровай Лілія спекла 15 років тому на весілля брата. Зізнається, що його тричі доводилося перепікати, адже після печі тісто чомусь падало. Плакала, замішувала тіс­­то і пекла знову. Але прикмета, яка побутує у коровайниць (якщо весільний хліб з першого разу не вдається, то й у подружжя не заладиться), не справдилася. Потім посипалися замовлення від рідних та друзів, сусідів, знайомих… «Спра­цювало «сарафанне радіо», – сміється жінка. А з появою соцмереж стало набагато легше шукати клієнтів: розмістила декілька фото короваїв у соцмережі – і вже вони самі тебе знайдуть!Але так було не завжди, адже історія будь-якого успіху – це тяжкий шлях. Після школи дівчина мріяла здобути вищу освіту в Луцькому індустріальному інституті. Та саме перед тим, як їхати на співбесіду, померла мама. Дівчина розуміла, що батькові самому буде важко фінансово забезпечувати родину, тож відмовилася від вступу в інститут і подала до­ку­менти в Шацький лісовий коледж. Але і звідти забрала документи, так і не розпочавши навчання, бо треба було йти працювати. Проявила себе на роботі у дитсадку, Терцентрі, селищній раді, навчалася на курсах перукаря та бухгалтерів, але за жодних умов не покидала улюблене заняття – печіння тортиків, до якого згодом дода­лося й ко­ровайництво.Рецептуру випікання короваю Лілія не відкриває нікому, лише зізнається, що це – рецепт маминої паски. Пробувала трохи експериментувати, змінювати рецепт, але впевнилася, що нічого кращого так і не отримала.Допомогли у розвитку коровайної справи шачанки з громадської організації «Волинські перспективи», однією з ініціатив якої є розвиток та підтримка малого та середнього бізнесу. Особ­ливо вдячна шачанкам – тренерам проекту Ніні Пахом’юк, Ірині Колковській та Наталії Романюк. Саме в цій організації в минулому році організували дводенний тренінг, успішний захист бізнес-плану та отримання гранту на розвиток власного бізнесу в рамках проекту «Зміцнення самозабезпечення внутрішньо переміщених осіб та громад, що постраждали від конфлікту в Україні» за фінансової підтримки уряду Федеративної республіки Німеччини, що діє через німецький банк розвитку KFV. Ризикнула подати заявку на участь у німецькому проекті й Лілія: заповнила онлайн-анкету та відправила. А вже через декілька місяців їй зателе­фонували та повідомили, що її відібрали до участі у проекті.«З-поміж 60 тисяч заявок відібрали на тренінг 60 людей, а з них ще декількох відсіяли після першого дня занять. Там від спікера Михайла Зданевича почула багато корисного про те, з чого почати власну справу, на чому акцентувати увагу та над чим варто зосередитися в першу чергу. Тобто покрокові інструк­ції, які нам давали, допомогли ба­гатьом учасникам тренінгу започаткувати власну справу в пекарській, ди­зайнерській і на­віть сфері на­дання пос­луг з ремонту сантехніки», – роз­по­відає Лілія Охрим.У підсумку через місяць жінка уже їхала в Луцьк із короваєм, аби презентувати свій бізнес-план. І їй це успішно вдалося (члени журі були вражені майстерністю ша­чанки та виглядом і ароматом ко­роваю, що пахнув на всі по­верхи). Вона також, окрім серти­фікату, отримала грант в сумі 650 євро на придбання кухонної тех­ніки – тіс­тозамішувача та професійного багатофункціонального міксера.«Це дууууже корисні речі в роботі. По-перше, економить час: накидала інгредієнтів у тісто і включила, а тим часом можу якусь іншу роботу виконувати. Таку техніку я б ніколи не дозволила собі купити, адже той таки про­фесійний міксер коштує декілька тисяч гривень», - захоплено розповідає коровайниця.Зараз шачанка знову планує взяти участь у проекті, який цього разу фінансуватиме канадська організація. Задумується і над участю у проекті за фінансування австралійців. Але на цей раз до проекту треба готуватися уже більш ретельно, потрібно здивувати журі чимось справді оригінальним і нестандартним. Бо ж і гранти там значно більші.Проте не тільки випіканням весільного символу займається Лілія. На «ура» йдуть і торти до різноманітних ювілеїв та свят. Замовляють і діткам на дні народження, і подружжям на річниці спільного життя, і на життєві ювілеї. І тут теж фантазії жінки немає меж: торти у формі колобка на пенькові, іграшкової машинки з вітанням, із зображенням мультяшних героїв, а для дорослих – двох сердець, розмаїтих квіткових композицій прикрасять будь-яке родинне свято! Уперше спекти торт спробувала Лілія у 15-річному віці. Каже, «задавила» українська жаба: подруга змогла спекти, і в неї вийде. Навіть шкільною наукою доводилося не раз жертвувати, бо інколи через замовлення не встигала вивчити домашнє завдання, хоч і вчилася непогано.Найбільше до вподоби замовникам торти «Спартак» та бісквітні. А от ті рецепти, які розміщують на кулінарних блогах в Інтернеті (наприклад, «Пані Валевська» чи «Арлекін») доводиться удосконалювати самій, добавляючи певні інгредієнти або змінюючи пропорції, бо виходять вони або несмачні, або з тістом доводиться мати чимало мороки. Навіть технологічні секрети за більш ніж два десятки років встигла свої виробити, адже впевнена, що рецепт – це одне, а от секрет вдалої випічки криється таки у технології.Цікавлюся, якими об’ємами купує продукти. На що чую коротку та лаконічну відповідь: муку і цукор – мішками, яйця, ванілін та маргарин – ящиками.Найближчим часом Лілія хоче побудувати в дворі міні-пе­карню, де б могла уже з більшим розмахом займатися улюбленою справою. Бо у невеликій кухні не те, що мало місця для десятків короваїв, а й для родини, де виховується четверо дітей. Зіз­на­ється, що у тиждень доводилося найбільше випікати 32 короваї та торти. «Дуже важко справлятися з усім. Буває, що як встану в суботу вранці, то аж наступного тижня у неділю ляжу, поспавши на добу тільки дві-три години. Але якщо треба – то допомагають діти – особливо моя 11-річна донька Іванка та хлопці. Навіть найменшенька чотирирічна Юліанка береться до роботи та старанно виробляє свої перші трояндочки та листочки», – розповідає Лілія.І де вже тільки не бували короваї шачанки: в Італії, Польщі, Білорусі, Великій Британії, Німеччині, Туреччині. Навіть у Китай літаком відправляли! Наступного тижня короваєм Лілії будуть ласувати на ве­сіллі у Франції. А про місцеві замовлення вже годі й говорити.«Був випадок, коли два роки тому замовив коровай священик із Гомеля (Білорусь). І так мене благословив за того коровая, що я півдня лише замовлення приймала, списала увесь зошит», – ділиться спогадами Лілія.А тим, хто хоче почати власну справу, тим паче, якщо вона є улюбленою, майстриня радить не боятися ризикувати та більше брати участь у проектах та тренінгах для початківців. Там скажуть, з чого почати, як отримати гранти та навчать, як своїм проектом зацікавити інвесторів та фонди. Адже Лілія на собі переконалася у їхній дієвості.

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